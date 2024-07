Endless love, anticipazioni 30 luglio 2024: Asu dà a Kemal una spiegazione parziale…

Anticipazioni e trama puntata Endless love di martedì 30 luglio 2024

Nel corso di uno scontro in famiglia tra Kemal e Tarik, Asu confessa a Fehime e Huseyin che il loro figlio Tarik ha ucciso qualcuno nella sua vita. Kemal dà incarico a Zehir di prendere parte ad una gara d'appalto alla quale Galip non potrà partecipare, dato che le immagini pubblicate hanno ormai provocato uno scandalo pubblico. Kemal ha sempre più sospetti per via dell'ansia di Asu: spinta dalle sue domande, la ragazza gli fornisce solo una parziale spiegazione: suo zio ha dei nemici che potrebbero farle del male. Kemal si propone di trovare Hakki ma Asu non vuole…