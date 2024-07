Endless love, anticipazioni 31 luglio 2024: Emir chiede a Zeynep una “prova di fedeltà”

Anticipazioni e trama puntata Endless love di mercoledì 31 luglio 2024

Nel corso di una riunione aziendale, Kemal è contento per l’assenza di Emir, ma poi a sorpresa Nihan decide di sostituire suo marito in azienda durante la sua assenza. Termina l’udienza tesa a stabilire se Emir e Ozan devono essere sottoposti a carcerazione preventiva: i due vengono liberati. Asu a quel punto è colta dal panico, ben sapendo che Emir la cercherà per farla fuori; a quel punto, la donna cerca protezione da Kemal senza rivelargli però la sua vera identità. Emir vuole parlare con Zeynep e le invia un messaggio; Nihan, insospettita, li segue da lontano fino al posto dell’incontro: Emir chiede a Zeynep una nuova prova della sua fedeltà, ovvero incontrare Asu (in cambio non tenterà più di farla abortire)… Seguici su Instagram.