Endless Love anticipazioni: cosa c’entra Tarik con la morte di Ozan?

Nel corso delle prossime puntate italiane di Endless Love, i telespettatori si troveranno ad assistere allo strano suicidio di Ozan Sezin (Barış Alpaykut). Il ragazzo verrà ritrovato infatti senza vita, impiccato, nella sua camera d’ospedale, dove era stato portato dopo essere stato avvelenato in carcere, nel quale era rinchiuso per l’omicidio della prostituta Linda.

Grazie alle sue indagini, Kemal Soydere (Burak Özçivit) scoprirà però che il fratello della sua amata Nihan (Neslihan Atagül) è stato ucciso. Ad un certo punto, si inserirà a sorpresa nella storyline Tarik (Rüzgar Aksoy), il fratello dello stesso Kemal…

Endless Love, news: Emir confessa qualcosa a Nihan e Kemal

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi, Kemal concentrerà i suoi sospetti sul “nemico” Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), poiché avrà la certezza del fatto che Ozan è stato ucciso poco aver scoperto della tresca tra il cognato e la moglie Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse). Visto che si sentirà minacciato dalle indagini di Kemal, Emir deciderà di fare una mossa per levarsi di torno i sospetti dell’ingegnere.

In pratica, Emir farà sì che Nihan e Kemal si ritrovino nello stesso posto alla stessa ora e si presenterà anche lui lì. Nel corso del dialogo che si verrà a creare, Kozcuoğlu ammetterà di aver corrotto un compagno di cella di Ozan per avvelenarlo. Tuttavia, Emir negherà di aver dato ordine di uccidere il giovane Sezin e preciserà che voleva soltanto “sequestrarlo” e farlo sparire per evitargli il soggiorno in carcere, proprio come Nihan un giorno gli aveva chiesto di fare (salvo poi cambiare idea).

Endless Love, trame: Emir ha mentito a Nihan e Kemal?

Una versione della storia che non sembrerà convincere appieno Kemal; tra le altre cose, i telespettatori scopriranno fin da subito che Emir ha mentito: un flashback ricostruirà infatti una telefonata dell’imprenditore nella quale, nel giorno dell’omicidio, lui aveva dato ordine proprio ai suoi uomini di rivedere il piano ed eliminare il problema rappresentato da Ozan, che aveva appunto appena scoperto la sua tresca con Zeynep.

E tra gli uomini scelti da Emir per compiere tale “operazione” e “sequestrare” Ozan c’era anche Tarik. Un’informazione che farà da apripista ad uno strano confronto tra Emir e lo stesso Tarik, che si rivelerà in parte chiarificatore…

Endless Love, spoiler: Tarik ha ucciso Ozan?

Nel bel mezzo del dialogo, Emir dirà infatti a Tarik che deve aiutarlo a bloccare le indagini avviate da Kemal sulla morte di Ozan, sottolineando che qualora arrivasse davvero alla verità sarebbe certamente lui il primo a rischiare. In preda al panico, Tarik ripenserà dunque al fatidico giorno, avvenuto circa un anno prima, e un flashback lo mostrerà intento a prendere in braccio Ozan per legarlo ad una corda e simulare il suo suicidio.

Sarà quindi lecito pensare che sia stato Tarik ad uccidere Ozan, ma l’ordine di “farlo fuori” sarà arrivato davvero da Emir… o da qualcun altro? Occhio perché è in arrivo un clamoroso colpo di scena… Seguici su Instagram.