Endless love, anticipazioni dal 15 al 19 luglio 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Endless Love da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2024

Nail telefona a suo fratello Nazif, convinto che possa essere lui la causa della visita imprevista. Nazif, che è effettivamente l’uomo di Hakki che ha segnalato l’incidente, si convince che Emir gli stia dando la caccia. Preoccupato, chiede aiuto ad Hakki, che lo rassicura: ha un piano e se si atterrà alle sue indicazioni, tutto andrà per il meglio. Nazif così dà appuntamento ad Emir, promettendogli di svelare finalmente il nome nome di colui che lo ricatta. Allo stesso tempo invita nello stesso luogo anche Nihan allettandola con la promessa di fornirle le prove contro Emir. In realtà la coinvolge solo per usarla come ostaggio, per proteggersi da Emir. Quando Nihan riceve la telefonata di Nazif e menziona ad alta voce il loro appuntamento, Kemal ascolta la telefonata e la segue fino all’indirizzo indicato.

Nihan si trova all’interno di una vecchia centrale telefonica, tenuta in ostaggio da Nazif. Gli uomini della sua vita, Kemal ed Emir, si precipitano sul posto per salvarla. Emir si trova presto con una pistola puntata contro e Kemal sta per intervenire quando Nazif, all’improvviso, viene colpito da diversi colpi d’arma da fuoco. L’uomo muore in pochi istanti. Nessuno riesce a capire chi sia stato a sparare. Kemal chiama la polizia e tutti e tre vengono portati in centrale per rilasciare le rispettive deposizioni. Il poliziotto presto intuisce che Emir sta nascondendo la verità sulle dinamiche dell’omicidio, ma sembra deciso ad andare fino in fondo alla questione.

Asu è spaventata perché sente che Emir è sempre più vicino a scoprire la sua vera identità. Vildan cerca di sollevare l’umore del figlio, che è depresso perché la moglie è andata via di casa. La donna afferma che quella di Zeynep è solo una messinscena e che, se Ozan la ignora, lei tornerà da lui. E non ha tutti i torti.

Tarik chiede a Banu di sposarlo, nonostante il parere contrario della sua famiglia. La donna informa Emir e gli dichiara di non voler rovinare la vita di Tarik. Emir, nuovamente sospettoso nei confronti di Tufan, lo fa seguire da Tarik. Nel frattempo, Kemal chiede a Tufan di consegnargli le prove che incriminerebbero Emir. L’uomo rifiuta la richiesta, ma la riferisce in seguito ad Asu suggerendole di accettarla in modo che che il loro nemico finisca in prigione e che tutti siano finalmente al sicuro. Fehime trova Zeynep a casa di Kemal e, notando la valigia della ragazza, le chiede spiegazioni. Zeynep racconta a sua madre di essere vittima dei soprusi di Vildan, e Fehime decide di riportarla a casa con sé.

Zeynep, accompagnata dall’amica Sema, va a parlare con un avvocato. Da un’intercettazione telefonica, Tufan scopre che Emir è sulle tracce di Hakki. Riesce ad informare l’uomo, che cancella il filmato che lo vede in compagnia di Nazif prima che Emir lo trovi. Galip accetta di aiutare Leyla a prendere il posto di Önder e Vildan in azienda. Kemal e Zehir interrogano una donna responsabile di alcuni pagamenti sul conto del fratello di Nazif. Dopo averli salutati senza aver fornito informazioni utili, la donna avverte Hakki. Seguici su Instagram.