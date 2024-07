Endless love, anticipazioni dal 29 luglio al 2 agosto 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Endless Love da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2024

Le informazioni che Vildan ha diffuso su internet stanno causando problemi a tutti. Kemal, nonostante soffra ancora per la conclusione della sua relazione con Nihan, va avanti con la sua vita, mosso dal desiderio di giustizia. Anche Nihan è devastata dal dolore, perché non riesce a perdonare Kemal per aver messo in pericolo suo fratello Ozan. Asu, nel frattempo, si trova ad affrontare una difficile situazione: dopo aver scoperto il tradimento di suo zio Hakki, deve affrontare anche il suo abbandono.

Durante uno scontro in famiglia tra Kemal e Tarik, Asu svela a Fehime e Huseyin che il loro figlio Tarik è un assassino. Kemal incarica Zehir di partecipare ad una gara d’appalto a cui Galip non potrà prendere parte, visto che le immagini pubblicate hanno creato uno scandalo pubblico. Kemal è sempre più insospettito dall’ansia di Asu e, pressata dalle sue domande, la giovane gli fornisce una spiegazione parziale: suo zio ha dei nemici che potrebbero farle del male. Kemal si propone di rintracciare Hakki ma Asu non vuole.

Durante una riunione aziendale, Kemal si compiace per l’assenza di Emir, ma deve ricredersi quando Nihan decide, a sorpresa, di assumere il ruolo di suo marito in azienda, durante la sua assenza. L’udienza che deve stabilire se Emir e Ozan saranno sottoposti a carcerazione preventiva si conclude e i due vengono liberati. Per Asu è il panico: sa che Emir la cercherà per ucciderla e si nasconde sotto l’ala protettiva di Kemal senza confessargli la sua vera identità. Zeynep riceve da Emir un messaggio: vuole parlarle. Nihan, insospettita, li segue da lontano fino al luogo dell’incontro. Emir chiede a Zeynep un’ennesima prova della sua fedeltà: incontrare Asu; in cambio non proverà più a farla abortire.

Zeynep chiede ad Asu di incontrarsi per parlare. All’appuntamento si presenta anche Emir, che porta via Asu. Zehir, al quale Kemal aveva chiesto di osservare la donna a distanza, la segue permettendo a Kemal di raggiungere il luogo in cui Asu è stata condotta da Emir. Nel frattempo, i due fratelli hanno un confronto spietato. Emir è pronto ad uccidere Asu, ma la donna lo pone di fronte al suo destino: se anche le togliesse la vita, non riuscirebbe a scampare alla giustizia. Le prove che lo incriminano sarebbero infatti consegnate immediatamente alla polizia. L’intervento di Kemal e Nihan sventa una possibile tragedia.

Alla richiesta di spiegazioni da parte di Kemal sulla evidente tensione tra Emir e Asu, quest’ultima la attribuisce ad un chiarimento necessario. Asu ha scoperto infatti che, secondo Nihan, il padre del bambino di Zeynep sarebbe in realtà Emir. Nihan, per impedire a Kemal di sparare a suo marito, dichiara che si tratta di una sua calunnia, con la quale intendeva vendicarsi di Kemal. L’uomo non è persuaso dalle parole di Nihan. Chiede quindi a sua sorella di raccontargli la verità. Zeynep conferma che le voci sulla relazione tra lei ed Emir sono soltanto bugie. Ozan, messo al corrente delle maldicenze diffuse dalla sua famiglia, giura vendetta. Seguici su Instagram.