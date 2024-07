Endless love, anticipazioni dal 5 al 9 agosto 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Endless Love da lunedì 5 a venerdì 9 agosto 2024

Ozan affronta sua sorella Nihan, chiedendole spiegazioni per il suo comportamento nei confronti di Zeynep. Emir suggerisce al ragazzo di fuggire con sua moglie. Ozan, nel tentativo di mettere a tacere le voci su Zeynep, chiede alla ragazza di sottoporsi ad un test di paternità. Zeynep è inizialmente riluttante, ma viene poi convinta da Emir. L’uomo le assicura infatti che interverrà sul test in modo che la paternità risulti di Ozan. Si accorda inoltre con Zeynep perché convinca suo marito a fuggire con lei. Tufan riesce finalmente a trovare Hakki, che si trova in una villa vicina a quella di Mujgan. Lo osserva aspettando il momento giusto per agire…

Asu decide di affrontare immediatamente suo zio. Leyla, nel frattempo, convince Nihan a raccontare a Kemal la verità sui suoi sospetti a proposito di Emir e Zeynep. Nihan dà appuntamento a Kemal al pozzo. L’uomo però non si presenta. Decide invece di raggiungere Asu, che aveva fatto seguire da Zehir. Trovandosi inaspettatamente di fronte anche Hakki, gli chiede chiarimenti sulla sua sparizione, ma l’uomo glieli nega sostenendo di volerlo proteggere. Lo prega inoltre di non cercarlo più e di sposare Asu.

Ozan e Zeynep provano in tutti i modi a convincere Emir ad aiutarli a scappare dal paese. L’uomo sembra cedere, ma sono tutti d’accordo sul fatto che Nihan non debba mai sapere nulla della cosa. Kemal si reca a casa di Asu e, pur ammettendo che il suo unico vero amore è Nihan, le fa una dichiarazione che potrebbe sconvolgere presto la vita di entrambi. La donna è al settimo cielo ma Emir, nascostosi in casa per non farsi vedere dall’acerrimo nemico, ha sentito tutta la conversazione e non ha intenzione di rendere la vita facile alla sorella.

Emir approfitta dell’informazione di cui è venuto a conoscenza prima di tutti gli altri anche per far soffrire sua moglie Nihan che, nel frattempo, si strugge perché capisce che Kemal non potrà mai più amarla, a causa di quello che lei ha fatto, anche se a fin di bene. Così Nihan si ritrova in conflitto con due degli uomini più importanti della sua vita: suo fratello e l’amore della sua vita.

Asu è impegnata nei preparativi per la sua festa di fidanzamento con Kemal. Nihan non vorrebbe partecipare al ricevimento, ma viene costretta da Emir. Mentre la festa è in corso, Asu riesce ad allontanarsi di nascosto per incontrare Emir. Gli consegna, come promesso, la pistola con le impronte digitali di Ozan. Nel frattempo, il ragazzo si prepara a partire insieme a Zeynep, inconsapevole del destino che lo attende.