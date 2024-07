Endless love, anticipazioni dall’8 al 12 luglio 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Endless Love da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2024

Tufan accompagna Zeynep in clinica perché abortisca. Mentre l’uomo si allontana per un momento, la ragazza incontra Asu, alla quale racconta cosa sta succedendo. Asu l’aiuta a fuggire. Le due donne sono però costrette a rispondere alle domande di Kemal, contattato da Zeynep nel momento di emergenza. Decidono di raccontargli che Zeynep, estenuata dalle pressioni di Vildan ed Emir, è caduta in depressione e, confusa, ha pensato di abortire. Zeynep chiede a suo fratello di ospitarla per qualche giorno. Nel frattempo, l’auto su cui viaggiano Emir e Nihan perde il controllo a causa dei freni fuori uso, e finisce contro un albero.

Nazif, che non è riuscito a impedire lo schianto contro l’auto su cui viaggiano Emir e Nihan, chiama un’ambulanza. Emir e Nihan sono vivi. Emir accusa il personale medico di essere parte di un piano ordito da Kemal per ucciderlo. I suoi sospetti nei confronti dell’uomo sembrano essere confermati da un video in cui la macchina di Kemal appare non lontana dal luogo dell’incidente. Ma Kemal, presentandosi a casa di Emir, lo convince della sua innocenza dichiarandogli che non lo colpirebbe mai con tali sotterfugi. I sospetti di Emir si indirizzano quindi sul suo misterioso fratello.

Onder chiede delucidazioni a Galip in merito all’incidente di Nihan ed Emir, ma il consuocero si rifiuta di rispondere, convinto che ci sia una talpa. Nihan si getta a capofitto nel progetto della scuola per cercare di non pensare alle sue pene d’amore. Kemal e Zehir conducono delle indagini in merito all’incidente di Nihan ed Emir: vogliono scoprire l’identità dell’eventuale testimone oculare che ha chiamato l’ambulanza. Ozan si reca a casa di Kemal, speranzoso che la confusione di Zeynep sia terminata, ma anche sconvolto per aver scoperto che la moglie abbia pensato di abortire.

Tarik vuole presentare Banu alla sua famiglia, ma Fehime manifesta alla ragazza la sua disapprovazione: non può accettare come nuora l’ex amante di Emir. Quest’ultimo indaga sulla presenza di Asu alla clinica in cui si trovava anche Zeynep e sul suo passato. E indaga anche sulla persona che ha noleggiato una macchina avvistata sul luogo dell’incidente… Nazif riferisce a Hakki che c’è Tufan dietro l’incidente. L’episodio si conclude con uno scontro tra Emir e Asu.

Tarik si presenta a casa per rivelare ai suoi genitori il suo amore per Banu, ma la notizia viene accolta malissimo: Fehime e Huseyin non vogliono saperne di una ragazza che è stata l'amante di un uomo sposato. Ozan accusa Nihan e Vildan di avere spinto Zeynep ad andare via di casa: Vildan prega Nihan di convincere Zeynep a tornare. La donna così si introduce nottetempo nel giardino di Kemal e sorprende Zeynep ed Emir a parlare: sempre più sospettosa riguardo alla relazione tra i due, fotografa Emir. Appena Zeynep si separa da Emir, Nihan l'avvicina: durante la conversazione la ragazza fa partire una telefonata ad Emir per fargli arrivare un messaggio forte e chiaro: non permetterà a nessuno di mettere in pericolo la vita del suo bambino. Zehir ha trovato il nome della persona che ha segnalato l'incidente stradale di Emir e Nihan: si chiama Nail Bozcam. Lui e Kemal vanno a casa sua a chiedergli chiarimenti ma l'uomo, in sedia a rotelle, dice di non essersi mai mosso da casa.