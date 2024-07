Endless Love anticipazioni: Emir fa una scoperta shock sulla madre Mujgan!

Tempo di rivelazioni nelle prossime puntate italiane di Endless Love. Grazie ad un piano ben congegnato da Kemal Soydere (Burak Özçivit), Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) scoprirà qualcosa di estremamente importante sulla madre Müjgan (Ayşen İnci), in coma da circa venticinque anni…

Endless Love, news: Kemal fa sparire Mujgan ma…

Già sapete che Kemal darà ordine al fidato Zehir (Uğur Aslan) di prelevare Mujgan dalla casa dove il marito Galip (Burak Sergen) l’ha rinchiusa per tanti anni, dopo aver tentato di ucciderla, facendo credere a tutti che fosse passata a miglior vita. Dopo ciò, una volta che Emir avrà ricevuto l’allarme sulla sparizione della madre, sospettando del coinvolgimento della sorella Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk) nella questione, Kemal farà arrivare diversi giornalisti a casa Kozcuoğlu.

La stampa si troverà quindi ad assistere all’arrivo di Mujgan nella casa coniugale di Emir e Nihan Sezin (Neslihan Atagül), scoprendo così che la donna non è morta. Una notizia che genererà un vero e proprio scandalo in grado di compromettere anche la Holding Kozcuoğlu, visto che le azioni della stessa coleranno a picco sul mercato per via dello scandalo che innescherà la menzogna raccontata.

Endless Love, trame: Kemal e la rivelazione ad Emir

Tuttavia, questo non sarà l’unico “problema” che Emir dovrà affrontare: dopo avergli palesato di essere stato lui a portare la luce la verità su Mujgan, Kemal farà presente al suo nemico che c’è qualcosa che ancora non sa sull’incidente che ha ridotto la madre in coma e gli dirà che, se vuole avere la risposta, deve rivolgersi al medico che, per anni, è stato in combutta con il padre Galip.

Dopo ore di estenuanti ricerche, Emir scoprirà quindi che il dottore è stato portato nell’officina di Ayhan Kandarli (Kerem Alışık) ed andrà lì in cerca della verità. La risposta che otterrà non gli piacerà però affatto e rimetterà in discussione tutto quanto…

Endless Love, spoiler: la scoperta shock di Emir su Mujgan

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che il medico rivelerà ad Emir che, diversi anni dopo il coma, Mujgan aveva dato dei segni di un ipotetico risveglio, prontamente bloccato su richiesta di Galip. Una versione della storia di cui Kozcuoğlu non era minimamente a conoscenza, tant’è che resterà visibilmente destabilizzato dalle parole del dottore.

Non a caso, Emir valuterà se rivelare la novità anche alla “sorella segreta” Asu e nel frattempo si preparerà ad affrontare Galip, già messo sotto torchio dalla polizia per la messinscena della morte di Mujgan.

Insomma, a Endless Love si respirerà un’aria decisamente tesa, con Kemal che chiederà con successo a Nihan di mettere in moto una nuova trappola contro Emir per capire se l’ex commissario Hakan Demirtas (Erhan Alpay) sia al suo servizio come lui pensa… Seguici su Instagram.