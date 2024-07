Endless Love anticipazioni: la madre di Emir sparisce nel nulla ma…

Qual è il punto debole di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu)? Ovviamente sua madre Müjgan (Ayşen İnci), da anni su un letto in stato vegetativo. Su questa consapevolezza farà leva Kemal Soydere (Burak Özçivit) nelle prossime puntate italiane di Endless Love, quando si troverà ad avere in mano una prova in grado di dimostrare che il povero Ozan (Barış Alpaykut) non si è tolto la vita in ospedale come tutti quanti pensano…

Endless Love, trame: lo strano suicidio di Ozan

La vicenda prenderà il via nel corso del finale della prima stagione della dizi turca. Portato in ospedale in seguito a una presunta intossicazione avvenuta in carcere, dove era rinchiuso per l’omicidio della prostituta Linda, Ozan sarà in preda alla collera poiché, tramite un plico anonimo, avrà ricevuto delle fotografie in grado di dimostrare che la moglie Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) è stata per mesi l’amante del cognato Emir.

Scoperto il tradimento, Ozan si metterà dunque in contatto telefonico con Zeynep per annunciarle la sua vendetta, ma stranamente verrà ritrovato poco dopo, privo di vita, nella sua camera d’ospedale. E tutto lascerà pensare che si sia impiccato, innescando la successiva morte per infarto del padre Önder (Kürşat Alnıaçık). Un suicidio, quello di Ozan, che verrà messo in discussione un anno dopo, quando grazie alle indagini avviate con Zehir (Uğur Aslan), Kemal entrerà in possesso della registrazione telefonica tra il defunto e Zeynep…

Endless Love, news: Kemal e Nihan uniti per scoprire cosa è successo ad Ozan

Occhio dunque a tutto quello che succederà poco dopo: sempre più convinto del fatto che Ozan sia caduto vittima di una trappola mortale inscenata da qualcuno, Kemal deciderà di mettere al corrente Nihan Sezin (Neslihan Atagül) dei suoi sospetti e le farà ascoltare la drammatica conversazione telefonica, avvenuta l’anno prima, tra il gemello e Zeynep.

Dato che vorrà arrivare alla verità, Nihan avvierà dunque una sorta di alleanza con Kemal, che terrà nascosta ad Emir, e sarà disposta a tutto per appurare se il parente volesse davvero farla finita oppure se sia stato ucciso. Per farlo, dovrà però liberarsi per qualche ora di Kozcuoğlu, che noterà alcuni suoi atteggiamenti sospetti e comincerà a seguirla. Sarà allora che Kemal si farà venire un’idea…

Endless Love, spoiler: Mujgan sparisce nel nulla!

Possiamo anticiparvi che Kemal darà ordine a Zehir di fare sparire Mujgan di casa per qualche ora. Appena verrà messo al corrente dal padre Galip (Burak Sergen) che la madre si è “volatilizzata”, Emir abbandonerà il pedinamento di Nihan, proprio come Soydere aveva pensato. Una mossa astuta che permetterà a Nihan e a Kemal di incontrare una fotoreporter, che l’anno prima era riuscita a scattare diverse foto al defunto Ozan.

Entrato in possesso degli scatti, Kemal si confronterà dunque con un suo conoscente, che lo metterà al corrente del fatto che, in base a come è stato ritrovato, Ozan non si è potuto di certo togliere la vita da solo. Insomma, l’esperto si dirà certo dell’idea che il suicidio di Ozan sia stato soltanto inscenato. E i flashback ricostruiranno che, tempo prima, era stato proprio Emir a dare l’ordine di far fuori il cognato, per evitare che rivelasse a tutti della sua tresca con Zeynep.

Vi anticipiamo però che, nonostante tutte le prove portino ad Emir, il reale mandante dell’assassinio di Ozan è qualcun altro… Seguici su Instagram.