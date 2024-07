La piccola Deniz (Arven Beren) sarà al centro della scena delle prossime puntate italiane di Endless Love. Diversi personaggi inizieranno infatti a scoprire che la bimba è il frutto dell’amore tra Nihan Sezin (Neslihan Atagül) e Kemal Soydere (Burak Özçivit), anche se la madre ha fatto credere a tutti quanti che fosse figlia di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). Una consapevolezza che rimetterà tutto quanto in gioco…

Endless Love, news: Vildan scopre tutto quanto su Deniz

Come abbiamo avuto modo di anticipare nei nostri post precedenti, la prima ed entrare a conoscenza del segreto sarà Vildan Acemzade (Neşe Baykent). Incuriosita da un quaderno voluminoso che Nihan è solita nascondere nella cameretta di Deniz, Vildan troverà il modo di leggerlo e scoprirà che lo stesso non è altro che un diario segreto in cui la figlia sta tenendo conto di tutti i progressi della bambina per consentire un giorno a Kemal, il suo vero padre, di recuperare tutto il tempo che ha perso per via delle continue minacce di Emir.

Un’ipotesi, quella legata alla paternità di Deniz, che Vildan non aveva mai preso in considerazione, tant’è che capirà immediatamente che Nihan è nuovamente cascata nelle rete di minacce e di inganni di Emir. Non a caso, Vildan farà una mossa nel disperato tentativo di aiutare Nihan…

Endless Love, trame: la mossa di Vildan

Eh sì: convinta in qualche modo che Emir abbia avuto un ruolo nell’apparente suicidio del figlio Ozan (Barış Alpaykut) e nel successivo infarto del marito Önder (Kürşat Alnıaçık), Vildan sentirà che è arrivato il momento di fare qualcosa di concreto per proteggere la figlia dalle rappresaglie del dispotico marito.

Senza pensare alle ipotetiche conseguenze del suo gesto, Vildan impacchetterà quindi il diario segreto di Nihan e lo spedirà nell’ufficio di Kemal. Insomma, Vildan spererà che Soydere legga il quaderno e faccia qualcosa, una volta scoperto che è lui il padre di Deniz. Il piano non andrà però come la Acemzade aveva pensato…

Endless Love, spoiler: Fehime scopre che Deniz è figlia di Kemal!

Alla fine, la persona che leggerà il diario di Nihan sarà Fehime (Zeyno Eracar), che resterà attonita quando apprenderà di essere la nonna di Deniz, in quanto madre di Kemal. Uno shock in piena regola che la donna dovrà tenere per sé, visto che pochi secondi dopo si troverà faccia a faccia con Emir, arrivato nell’ufficio per intimare per l’ennesima volta a Soydere di stare lontano dalla moglie.

Messa in salvo da Kemal, che arriverà proprio nel bel mezzo di uno scontro acceso con Emir, Fehime si terrà la scoperta per sé, ma inizierà a cambiare atteggiamento nei riguardi di Nihan. Ad esempio, quando se la ritroverà in casa, le chiederà se intende divorziare da Emir, riuscendo a stupirla per quella domanda decisamente inaspettata… Seguici su Instagram.