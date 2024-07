Endless Love anticipazioni: Kemal annulla il matrimonio con Asu, ecco perché

Qual è il punto debole di Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk)? La sua ossessione per Kemal Soydere (Burak Özçivit). Un elemento che sarà di fondamentale importanza nelle prossime puntate italiane di Endless Love, soprattutto quando l’uomo deciderà di annullare il loro matrimonio poiché ancora innamorato di Nihan Sezin (Neslihan Atagul)…

Endless Love, news: Kemal mette in difficoltà Emir

Tutto prenderà il via nel momento in cui, per vendicarsi dell’incendio che Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu) avrà fatto appiccare nella barberia del padre Hüseyin (Orhan Güner), Kemal deciderà di colpire il nemico e spiattellerà alla stampa che la madre Mujgan (Ayşen İnci) è ancora viva. Una mossa con la quale Kemal metterà in difficoltà anche Galip (Burak Sergen), il quale verrà messo sotto torchio dagli inquirenti, intenti a capire perché l’uomo abbia inscenato la morte della moglie per oltre vent’anni.

In questa fase della storia, Kemal ignorerà però un grandissimo particolare: il nostro protagonista non saprà ancora che la sua promessa sposa Asu è la sorella segreta di Emir e dunque la figlia di Galip e di Mujgan. Per questo, una volta che avrà dato il via alla sua macchinazione, Kemal non esiterà a rivelare ad Asu che Mujgan è la prima pedina con la quale intende distruggere per sempre l’immagine di Emir con la stampa. Non a caso, proprio Emir avrà già le prime ripercussioni, visto che le azioni della sua holding coleranno a picco…

Endless Love, trame: Kemal “passa la notte” con Nihan

Occhio dunque ai successivi passaggi della storia: dopo aver scoperto che Ozan Sezin (Barış Alpaykut) non si è suicidato, Kemal deciderà di coinvolgere Nihan nelle sue personali indagini tesi a scoprire chi possa averlo ucciso. Oltre ad apprendere tramite uno stratagemma che l’ex commissario della sezione omicidi Hakan Demirtas (Erhan Alpay) è ormai a tutti gli effetti al servizio di Emir, giocoforza Kemal si troverà a passare tantissimo tempo insieme a Nihan e alla piccola Deniz, della quale ignorerà essere il padre.

Per puro caso, Nihan e Kemal si troveranno dunque ad interrompere un primo appuntamento galante tra Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor) e Ayhan Kandarli (Kerem Alışık), visto che si presenteranno all’improvviso a casa della donna, e come se non bastasse trascorreranno la notte insieme addormentandosi al fianco di Deniz su un letto matrimoniale. Una vicinanza inaspettata che farà prendere a Kemal una clamorosa decisione…

Endless Love, spoiler: Kemal annulla il matrimonio con Asu

Dopo essersi confrontato con Leyla, ammettendo di provare ancora dei sentimenti per Nihan che probabilmente nutrirà fino al suo ultimo giorno di vita, Kemal si presenterà il mattino successivo da Asu e le restituirà l’anello segno del loro fidanzamento, mandando di fatto a monte il loro imminente matrimonio.

In tal senso, c’è da dire che Asu cercherà di far ritornare Kemal sui suoi passi, proponendogli di spostare semplicemente la data, ma l’uomo non vorrà sentire ragioni e le dirà che è giunto il momento di smettere di prenderla in giro poiché non potrà mai ricambiare ciò che lei sente per lui.

Decisione, quella di Kemal, che ovviamente scatenerà la controffensiva della "doppiogiochista" Asu. In che modo agirà dunque la donna per sposare il suo amato?