Endless Love anticipazioni: Nihan rinchiusa in una cella frigorifera! Ecco perché

Nel corso delle prossime puntate di Endless Love, la situazione si farà alquanto “gelida” per Nihan Sezin (Neslihan Atagul), nel vero senso della parola. La donna deciderà infatti di seguire il marito Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) ma, purtroppo per lei, finirà rinchiusa in una cella frigorifera. Una situazione rischiosissima, che metterà seriamente a repentaglio la sua vita…

Endless Love, news: Emir e Galip cercano di incastrare Kemal

La storyline prenderà il via quando, per mettere in difficoltà Emir di fronte a tutta la stampa, Kemal Soydere (Burak Ozcivit) farà in modo che tutti quanti scoprano che Müjgan (Ayşen İnci) è ancora viva, anche se il marito Galip (Burak Sergen) aveva fatto credere a tutti quanti che fosse morta da oltre venticinque anni.

Una volta che il clamore della notizia sarà terminato, Galip e Emir studieranno un modo per farla pagare a Kemal ed il loro obiettivo sarà quello di farlo finire in prigione. Per tale motivo, avvalendosi di un complice, verrà inscenato il sequestro di Galip all’interno di un magazzino che, stando alla documentazione, appartiene a Zehir (Uğur Aslan), l’alleato numero uno di Kemal.

Una proprietà che Zehir avrà assunto con l’inganno, visto che l’ex fidanzata Zehra Tozkan (Ece Mudessiroğlu), avvocata di Kozcuoğlu, avrà finto di riavvicinarsi a lui solo per fargli firmare la documentazione.

Endless Love, trame: il piano di Galip e Emir ha inizio

Fatto sta che, ad un certo punto, Kemal sembrerà cadere nella trappola e finirà proprio all’interno del magazzino dove Galip sarà stato sequestrato per finta. A quel punto l’uomo svelerà dunque a Kemal nei minimi dettagli il suo inganno, ma dovrà fare i conti con un imprevisto che, di fatto, renderà vano l’arresto di Kemal, dato che quest’ultimo non verrà colto in flagranza di reato…

Negli stessi attimi, come vi abbiamo già anticipato, Nihan seguirà Emir, pronto ad incontrarsi per pagare il complice che ha reso possibile il piano per incastrare Kemal. Dato che finirà per urtare per errore una scatola, facendo tanto rumore, Nihan senza volerlo metterà in allarme Emir e il suo “scagnozzo”, e non avrà altra scelta se non quella di nascondersi all’interno di una cella frigorifera. La stessa che l’uomo di Emir chiuderà con un lucchetto, senza rendersi conto che Nihan si trova al suo interno!

Endless Love, spoiler: Nihan rinchiusa in una cella frigorifera

Visto che non potrà certamente chiedere aiuto ad Emir, Nihan si metterà dunque in contatto telefonico con Kemal, il quale lascerà il confronto con Galip per raggiungerla prima che sia troppo tardi…

Kemal potrà compiere il salvataggio anche grazie all’aiuto dell’ex commissario della omicidi Hakan Demirtas (Erhan Alpay): pur essendo al servizio di Emir, l’uomo fingerà infatti di non vedere Kemal mentre lascia il magazzino, mandando di fatto a monte il suo arresto.

Una concatenazione di eventi che, fortunatamente, farà sì che Kemal possa salvare Nihan, già priva di sensi all'interno della cella frigorifera. Questo sarà però soltanto il primo colpo di scena di una giornata alquanto problematica per il nostro Kemal…