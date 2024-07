Endless Love: Nihan deve nascondersi nell’armadio di Asu! | Anticipazioni

In quale maniera deciderà di comportarsi Nihan Sezin (Neslihan Atagul) quando Kemal Soydere (Burak Özçivit) le svelerà con tanto di prova che Asu Alacahan (Melissa Asli Pamuk) e il perfido marito Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu) sono fratello e sorella? La reazione della donna non tarderà ad arrivare nel corso delle puntate autunnali di Endless Love…

Endless Love, news: Kemal dimostra che Asu e Emir sono fratelli

Dopo tanti sospetti, che si innescheranno in lui nel momento in cui ricorderà di aver visto una borsa della fidanzata a casa di Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan), Kemal riuscirà a dimostrare che Asu e Emir sono fratello e sorella grazie alla vicinanza dei fidati Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor) e Ayhan Kandarli (Kerem Alisik).

Seguendo alla lettera le indicazioni di Kemal, Leyla e Ayhan si recheranno infatti nell’archivio di un piccolo paese e troveranno l’atto di nascita di Asu, nel quale ci sarà scritto a chiare lettere che è nata nel 1991 ed è figlia di Müjgan (Ayşen İnci) e Galip Kozcuoğlu (Burak Sergen). Accertati i suoi sospetti, Kemal avvierà dunque una vendetta contro Asu, che non ha fatto altro che mentirgli per mesi, ma coinvolgerà anche Nihan nella questione…

Endless Love, trame: il piano di Kemal ha inizio

Da un lato Kemal informerà subito Nihan dei passi avanti compiuti nella sua investigazione e le farà presente che intende continuare a stare al fianco di Asu, portando avanti il loro fidanzamento, per capire fino a che punto è andato avanti il suo sodalizio con Emir e, soprattutto, dove vuole arrivare con le sue tante bugie.

Proprio per questo, Soydere inviterà la Sezin a non fare nessun passo azzardato. Senza troppi giri di parole, la inviterà a stare calma e buona perché, dal suo punto di vista, Asu potrebbe essere pericolosa quanto Emir. Neanche a dirlo, Nihan non ascolterà tale consiglio e, dopo averle dato appuntamento in un bar, utilizzerà un escamotage per allontanare Asu dal tavolino e ricalcare sul gesso la chiave del suo appartamento.

Endless Love, spoiler: Nihan si intrufola in casa di Asu

Dopo ciò, Nihan si recherà quindi a casa di Asu e vi entrerà furtivamente col fine di rovistare tra le sue cose e trovare delle prove schiaccianti contro di lei. Proposito che Nihan non riuscirà a portare a termine: possiamo infatti anticiparvi che Asu rincaserà all’improvviso e Nihan passerà tutto il tempo nascosta in un armadio. Il risultato? Sentirà soltanto una chiamata telefonica di Asu con il padre Galip, senza però arrivare bene a capire il motivo della discussione tra i due.

Per fortuna, alla fine, Nihan riuscirà ad uscire dall’abitazione grazie all’intervento di Kemal, che si renderà conto della sua presenza nell’armadio e distrarrà Asu per consentirle di andare via. Un passaggio nella storia che causerà un avvicinamento tra i nostri due protagonisti… Seguici su Instagram.