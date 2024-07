Everywhere i go – coincidenze d’amore, anticipazioni dal 15 al 19 luglio 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Everywhere i go da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2024 (su Rete 4)

Merve incontra Bora ma ha ancora molti dubbi e vuole andarci piano, mentre il ragazzo è deciso a portare avanti la loro relazione. Ferruh, Bora e Burak vengono a sapere che Taylan, dopo essere stato picchiato da Muharrem, è ricoverato in ospedale e vanno a trovarlo. Muharrem gli fornisce il badge di Taylan che servirà per intrufolarsi nell’edificio del Signor Yildrim per recuperare la busta con le foto ricattatorie. Demir e Selin non fanno che discutere per la gestione della casa, mentre Firuze e Leyla fanno di tutto per farli innamorare e per non affrontare la questione suddivisione dell’abitazione.

Selin prende la decisione di non aprire la busta che le ha dato Demir, mentre lui convoca Burak nel suo ufficio e gli intima di non prendere decisioni a sua insaputa. Burak, adirato con Selin, va a prenderla per parlarle. Mentre stanno discutendo in auto, Burak aumenta la velocità e rischiano di fare un incidente. Bora, pur di passare un po’ di tempo con Merve, inventa che la ragazza ha un appuntamento con un cardiologo per problemi di salute. Selin nel frattempo va al vivaio di Vedat al posto di Merve.

Il gruppo di colleghi a fine giornata si ritrova all’Happy Pie per pianificare la prossima mossa dell’Operazione Ghepardo: fare entrare in scena un personaggio che possa rendere la vita impossibile a Demir, una sorta di “cliente-mostro”. Ibo invita Demir a prendere un caffè nello stesso locale e scopre la riunione segreta dei suoi dipendenti. Chiede spiegazioni ma i ragazzi cercano di eludere le domande. Ibo viene in loro aiuto dicendo che stanno progettando una pensione per gatti. Firuze e Leyla sono ancora spaventate dopo aver dato la scossa a Muharrem e temono di essere scoperte per aver staccato l’elettricità a Selin e Demir. Nel frattempo, Alara ottiene da Vedat l’indirizzo di Demir per fargli una visita inaspettata. Burak ubriaco si presenta verso sera a casa di Selin per parlarle e mentre lei gli prepara un caffè per farlo riprendere, viene rimproverata da Demir che l’accusa di avere una relazione con lui.

La mattina presto, Demir e Selin sentono suonare alla porta. Demir va ad aprire e si trova davanti i genitori di Selin. Non sapendo chi siano, si presenta come il proprietario della casa. Chiaramente il padre e la madre di Selin chiedono immediatamente una spiegazione e la ragazza non sa cosa dire. Demir vorrebbe raccontare tutto ma lei lo prega di non farlo, per non distruggere la fiducia che i suoi genitori hanno in lei. Al momento di inventare una scusa valida per spiegare la presenza di Demir a quell’ora in casa sua, vengono in soccorso di Selin Leyla e Firuze, che hanno sentito tutto mentre erano nascoste in giardino, dichiarando di essere le zie di Demir, il nipote che si è appena trasferito dal Giappone. Non avendo posto in casa loro, Selin si era offerta tenere le sue cose. Per questo Demir è lì di prima mattina.

Burak e Selin hanno un alterco in ufficio e Demir decide di scambiare i loro progetti. Burak si reca quindi con Demir sul terreno di Alara per discutere della realizzazione dell'orfanotrofio. Nel frattempo, Selin cerca di gestire la situazione a casa con i suoi genitori. I due sospettano che Demir viva in pianta stabile a casa sua e cercano indizi all'interno dell'abitazione. Firuze e Leyla si preparano per la cena organizzata a casa loro. I ragazzi intanto portano avanti l'Operazione Ghepardo e incontrano Esen, alla quale chiedono di esasperare Demir fingendosi una cliente.