Everywhere i go – coincidenze d’amore, anticipazioni dal 22 al 26 luglio 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Everywhere i go da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2024 (su Rete 4)

Selin, Merve, Bora e Ayda si preparano a passare la notte in bianco per realizzare la presentazione del progetto di paesaggio, che deve essere pronta tassativamente per la mattina successiva. Selin vuole assicurarsi che Demir vada a cena con lei da Leyla e Firuze. Ci saranno anche i suoi genitori, che vogliono scoprire chi sia Demir veramente, ma Demir dice a Selin che non si presenterà alla cena e la ragazza è sicura che, senza il suo appoggio, manderà a rotoli il chiarimento con i genitori. Alla fine, Demir si presenterà da Leyla e Firuze e affronterà con serenità il fuoco di domande di Semih e Reyhan. Tuttavia, nel corso della conversazione, Firuze dice ingenuamente che lei e sua sorella non hanno né fratelli, né figli e né nipoti. Semih così capisce che Demir non può essere il nipote delle due donne. Tuttavia grazie all’abilità di Demir, le due sorelle inventano una storia che alla fine risulta credibile, tanto da convincere i genitori di Selin.

Mentre Demir è ospite a casa di Leyla e Firuze, nel cuore della notte viene chiamato dal signor Yildirim che vuole parlargli. Demir deve tornare a casa sua, visto che i suoi abiti sono stati messi in lavatrice da Leyla e Firuze, ma deve fare tutto di nascosto, dato che in casa sono ospiti i genitori di Selin. Dopo avere parlato con il signor Yildimir, Demir andrà a dormire in ufficio. Il mattino seguente dovranno presentare un progetto importante proprio al signor Yildimir.

Semih è molto preoccupato per Selin e si presenta in ufficio da lei, ma la ragazza nel frattempo è all’hotel del signor Yildirim insieme a Demir. Terminata la riunione con l’imprenditore, Selin, nei panni di Merve, raggiunge Vedat al vivaio per confermargli che il progetto è stato approvato dal signor Yildirim. Quando Selin fa ritorno a casa, Semih l’attende per discutere con lei delle sue scelte amorose e per chiedere un chiarimento riguardo al comportamento di Burak della sera precedente, quando si è presentato ubriaco a casa della ragazza. Firuze e Leyla vanno a prendere un tè dalla signorina Reyhan e, dopo aver scoperto che il compleanno di Selin sarà imminente, propongono di organizzarle una festa a sorpresa. Burak organizza un incontro con la signora Esen per tracciare il profilo del “cliente mostro”.

Mentre i genitori di Selin sono ancora in visita a casa sua, Demir trascorre la notte in hotel. Vedat cerca di avvisare Demir dell’imminente arrivo di suo padre, che sta arrivando in città per controllare la sistemazione del figlio, e contatta Selin, pensando che sia Merve. Selin prova a chiamare Demir e, non ricevendo risposta, corre in albergo per avvertirlo di ciò che ha scoperto da Vedat.

Semih è determinato a partire immediatamente, mentre Reyhan cerca di convincerlo a rimandare la partenza per festeggiare il compleanno di Selin. Nel frattempo, Demir discute con Alara del suo progetto. Selin, fingendo di essere Merve, vuole ringraziare Demir per l'aiuto ricevuto, ma Vedat scopre che Selin ha mentito riguardo alla sua identità. Tuttavia Vedat sembra essere molto comprensivo nei suoi confronti. In azienda, invece, Demir affronta Ferruh riguardo a delle irregolarità nell'acquisto di materiali destinati all'hotel di Yildirim.