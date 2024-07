Everywhere i go – coincidenze d’amore, anticipazioni dall’8 al 12 luglio 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Everywhere i go da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2024 (su Rete 4)

Nello studio Artemim c’è un po’ di fermento: un cliente importante, il signor Yildirim, darà una festa e sono tutti invitati. Alla festa Selin conoscerà Taylan, un amico di Burak, tuttavia il ragazzo importunerà Selin, la quale reagirà schiaffeggiandolo. Alla scena assiste anche Demir, che a sua volta si avventerà contro Taylan. Nel frattempo Burak si è intrufolato in casa di Selin e Demir per recuperare un documento che proverebbe che lui e Ferruh stanno riciclando denaro utilizzando lo studio.

Demir e Selin decidono di dividersi gli spazi della casa perché nessuno dei due è intenzionato a lasciarla. Nel frattempo, Leyla e Firuze preparano per i due giovani un dolce afrodisiaco, nella speranza che si innamorino. Selin smarrisce le chiavi di casa e Demir cerca su Internet il contatto di un fabbro che possa sostituire la serratura della porta d’ingresso. Purtroppo, però, i fabbri si rivelano dei delinquenti e rubano sia il portatile di Demir che il tablet di Selin. I due giovani, quindi, vanno a sporgere denuncia in commissariato, ma la situazione non si metterà bene per loro, poiché saranno trattenuti in custodia cautelare. Bora intanto cerca di riconquistare Merve, ma lei resta ferma sulla sua decisione. Tra Ibo e Ayda, invece, sembra stia nascendo un’amicizia speciale.

Il signor Yildirim minaccia Demir di annullare il contratto con la Artemim, a seguito della telefonata di Selin che la sera prima lo ha chiamato intimandogli di sbrigarsi a farli uscire di galera. Demir cercherà di convincere Alara ad aiutarlo, convinto che Yildirim rinuncerebbe all’annullamento del contratto se riuscisse a riconciliarsi con la figlia. Nel frattempo, i ragazzi della Artemim vivono con paura questa possibilità di perdere il lavoro, mentre Esen ricatta Burak per costringerlo a riciclare due milioni di dollari attraverso i conti dello studio.

Ferruh si mostrerà molto duro nei confronti di Selin per aver creato il problema con Yildirim. Ibo intanto parla con Ayda in merito alla pensione per gatti, rendendosi conto delle ansie della ragazza. Demir penserà a un progetto per non perdere il contratto con Yildirim e si lamenterà di Selin con Vedat, che tuttavia lo metterà davanti all’evidenza che la ragazza può solo fargli del bene. Demir inoltre chiederà ad Alara quali sono le sue condizioni per riavvicinarsi al padre. Burak costringe Bora a fare delle foto ricattatorie ad Yildirim al fine di tenerlo in pugno. Bisogna però decidere chi si esporrà consegnandogliele. La vittima sacrificale sarà Selin, che cercherà di farsi ricevere da Yildirim senza riuscirci. Ma la ragazza, insieme alle sue amiche, si intrufola nel palazzo con uno stratagemma.

Burak scopre che Selin, Merve e Ayda si sono intrufolate per consegnare la busta al signor Yildirim e se la prende con Ferruh. Le tre ragazze sono riuscite ad entrare nell’edificio del signor Yildirim, si intrufolano in una stanza per nascondersi ma si ritrovano chiuse nell’archivio. Quando il signor Yildirim sente le voci provenire dalla stanza, fa aprire la porta e le tre ragazze vengono colte sul fatto. Alla scena assistono anche Demir e Alara, presenti per una riunione. Demir riesce a convincere Yildirim a lasciar andare le ragazze che vanno con Burak in un bar. Qui incontrano Esen che farà velate minacce a Burak. Il signor Yildirim accetta le condizioni della figlia, in modo da poterla vedere almeno due volte l’anno, e parla con Demir dei fatti appena accaduti. Selin decide di seguire Demir e Alara per cercare di scoprire cosa ne sarà del progetto dell’hotel. Demir, tornato in ufficio, comunica che il progetto è ancora affidato alla loro società e convoca le ragazze. Seguici su Instagram.