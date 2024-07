La promessa 28 luglio 2024: Curro nota uno strano foglio… | Anticipazioni

Anticipazioni e trama puntata La promessa di domenica 28 luglio 2024

Salvador affronta Lope, facendogli notare il suo comportamento insolito, ma lui insiste che tutto sia normale. Catalina informa Pelayo che Cruz ha sottratto i proventi del primo ordine di marmellate per finanziare la festa in maschera. Pelayo si confronta con la marchesa chiedendole di restituire il denaro, ma lei lo minaccia di rivelare la sua missione di far allontanare Catalina da La Promessa. Don Romulo continua a trattare duramente la servitù e Pia gli chiede spiegazioni, ma lui risponde che è solo concentrato sulla formazione di Mauro come maggiordomo.

Catalina tenta di convincere Jimena a partecipare alla festa, ma senza successo. Lope si reca in cucina per scusarsi con Simona e Candela per aver risposto male davanti a Pia e impedisce a Simona di aggiungere troppo sale alla besciamella, salvando così il piatto. Petra e Feliciano ritornano alla tenuta. Curro va a scusarsi con Ramona e, mentre lei esce, nota un foglio sul pavimento….