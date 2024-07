La promessa, anticipazioni 1° agosto 2024: Jana confessa a Manuel il suo amore per lui

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 1° agosto 2024

Mauro chiede a Romulo il motivo per cui il suo fazzoletto è spesso macchiato di sangue. Romulo e Mauro si recano da Alonso, che elogia Mauro per il suo impegno durante il ballo in maschera e Romulo per il servizio prestato negli anni trascorsi alla Promessa. Jimena ha un esaurimento nervoso davanti a Cruz e Alonso, accusandoli di non aver mai prestato attenzione a lei. Tadeo umilia Lorenzo durante una partita di scacchi con Curro. Simona si lamenta delle critiche ricevute da Cruz sulla qualità del cibo servito al ballo in maschera.

Alonso ha una discussione con Catalina, che accusa Cruz di aver sottratto i soldi destinati ai salari dei lavoratori. Alonso dice a Catalina di essere contento della sua relazione con Pelayo. Ramona vorrebbe partire, ma Curro la persuade a rimanere fino al ritorno di Jana. Mercedes arriva improvvisamente alla tenuta e chiede spiegazioni a Cruz e Alonso riguardo al loro comportamento con Jimena. Manuel e Jana fanno pace e infine Jana confessa a Manuel il suo amore per lui… Seguici su Instagram.