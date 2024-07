La promessa, anticipazioni 10 luglio 2024: il ricatto di Pia non riesce fino in fondo…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 10 luglio 2024

Cruz ha imposto una condizione per accettare il ricatto di Pia, ovvero il ritorno di Petra: Pia ora deve decidere. Simona parla a Lope del motivo dello strano comportamento di Carlos con Candela. Quest’ultima sbaglia ritenendo che tutto ciò c’entri con l’impazienza dell’insegnante per le future nozze.

Jana riferisce solo a Maria la scoperta del ventaglio di Cruz nella casa di Ramona e decide di recarsi da Manuel perché la aiuti a ritrovare Ramona. Tutto fa credere che dietro la scomparsa della donna ci sia la “solita” Cruz.

Jimena appare sempre euforica ma, quando è da sola, mostra la sua vera tristezza profonda: in fondo sa che tutto cambierà per lei quando terminerà la recita della (falsa) gravidanza. Alonso offre il suo aiuto a Margarita per gestire l'eredità del fratello Fernando, ma…