La promessa, anticipazioni 13 luglio 2024: Abel a un punto morto con Jana, ma rilancia!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 13 luglio 2024

Pia firma piangendo il contratto di Cruz e così mette al riparo il suo lavoro di governante, ma rinuncia alla denuncia contro Petra. Manuel è molto in ansia per la sparizione di Ramona e interroga Cruz, che non apprezza l’iniziativa. Tra Abel e Jana la storia sembra essere giunta ad un punto morto, ma lui si sente di voler rilanciare. Lorenzo organizza una partita a poker con giocatori alquanto esperti. I giovani cercano però una via di fuga e l’unico modo è la veglia per la Vergine di Lujan.

Catalina se la prende con Cruz, che ha allontanato Lope dalla cucina, e la accusa di voler rovinare il commercio di marmellate con il conte de Anil. Tra lei e il conte sta nascendo qualcosa. Simona sgrida don Carlos e lo invita a parlare chiaro con Candela. Cruz riceve il contratto firmato da Pia e le chiede di richiamare subito Petra, ma le ricorda anche che si è fatta una nemica e che non finisce qui. Lorenzo comincia la partita a poker ma irrompe un’ospite inattesa: Margarita. Inizialmente la donna perde, illudendo gli uomini, ma poi scarta tutti e rimane solo il capitano… Seguici su Instagram.