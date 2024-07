La promessa, anticipazioni 14 luglio 2024: Margarita vince e Cruz si infuria!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di domenica 14 luglio 2024

Cruz va su tutte le furie quando apprende che Margarita ha vinto a poker la quota de la Promessa di Lorenzo; a quel punto la marchesa si arrabbia con lui e gli chiede di rimediare in qualche modo, per impedire che Margarita diventi comproprietaria della tenuta. Dopo l’accordo tra Pia e Cruz, Petra rientra alla tenuta. Il progetto di Catalina e Pelayo continua, nonostante tutti gli ostacoli messi in piedi da Cruz. Lope si sfoga sia con Simona e sia con Mauro e Salvador, temendo che con il suo nuovo incarico non tornerà più a lavorare in cucina.

Carlos spiega a Candela che il lavoro di sua figlia si svolge a Gijon e non a Siviglia, e che lui vorrebbe trasferirsi lì sperando che Candela sia disposta a seguirlo. Jimena trascorre il pomeriggio a dormire e, quando Teresa va da lei a svegliarla, trova il letto macchiato di sangue. Manuel dice a Jana di aver parlato di Ramona a sua madre di Ramona, alla quale però non ha mostrato il ventaglio. Jana insiste perché lui le parli nuovamente nella speranza di scoprire la verità…