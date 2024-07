La promessa, anticipazioni 24 luglio 2024: Cruz annuncia una festa in maschera!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 24 luglio 2024

Pia discute con Romulo per comprendere il motivo del suo crescente rigore nei confronti di Mauro. L’uomo le confida che sta iniziando a sentire diversi malanni e desidera formare Mauro nel caso debba essere rimpiazzato come maggiordomo. Manuel scopre da Margarita che, dietro il divieto imposto dalla guardia civile di volare, c’è Jimena. Arrabbiato, affronta sua moglie che inizialmente nega, ma poi ammette di esserne la responsabile. La reazione di Manuel è molto severa.

Candela è afflitta per l'assenza di Carlos, ma l'arrivo di una sua lettera le solleva il morale. Abel confida a Salvador e Lope di aver chiesto a Jana di diventare la sua fidanzata e che sta aspettando una risposta. Jana informa Manuel della sua vicinanza ad Abel, nonostante non abbia ancora risposto al dottore. Cruz decide di organizzare una festa in maschera e, dopo aver persuaso suo marito, inizia a dare istruzioni alla servitù. Tra Petra e Feliciano persiste un clima di freddezza…