La promessa, anticipazioni 25 luglio 2024: Jana e Curro delusi da Ramona, ecco perché

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 25 luglio 2024

Feliciano riceve da Funes la notizia del decesso di suo padre. Manuel ignora il divieto imposto dalla guardia civile di volare, suscitando l’ira di Cruz e Jimena. Quest’ultima lo raggiunge nell’hangar, ma rimane sorpresa dal comportamento poco amichevole di Manuel nei suoi confronti, stanco del suo atteggiamento. Romulo ottiene da Alonso il permesso di delegare i suoi compiti di maggiordomo a Mauro per l’organizzazione della festa.

Margarita, trovandosi in difficoltà nella gestione della sua quota de La Promessa, chiede aiuto ad Alonso, il quale si rifiuta sentendosi ingannato. Nel frattempo, Jana e Curro fanno visita a Ramona sperando che l'anziana sia pronta a rivelare la verità, ma restano delusi dal suo parlare confuso riguardo alcuni corteggiatori del passato. Jana accetta la proposta di fidanzamento di Abel, a condizione che non venga resa pubblica per il momento. Infine, Manuel viene raggiunto da Alonso, al quale confida di voler chiedere a Jimena di lasciare La Promessa…