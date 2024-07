La promessa, anticipazioni 26 luglio 2024: Catalina e Pelayo, legame più stretto ma…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 26 luglio 2024

Continuano i preparativi per la festa in maschera e tutti i nobili riflettono su quale costume indosseranno. Con l’approssimarsi dell’evento, Mauro si trova sempre più sotto pressione da parte di Romulo durante il suo addestramento come maggiordomo. Manuel è deciso a riportare Jimena a casa dei genitori, e né Alonso né Cruz riescono a dissuaderlo dai suoi intenti. Alonso tenta di farlo ragionare, mentre Cruz cerca inutilmente di imporsi con la forza.

Lope, che è diventato scontroso da quando è stato allontanato dalle cucine, critica il lavoro delle cuoche e Pia si vede costretta a rimproverarlo. Alonso rifiuta di aiutare Margarita nella gestione della tenuta, nonostante le richieste di Catalina, perché è ancora risentito per la partita di poker, che considera un gesto avventato. Catalina è focalizzata sul mercato delle marmellate e il suo legame con Pelayo diventa sempre più stretto, ma riceverà una sgradevole sorpresa…