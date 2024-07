La promessa, anticipazioni 8 luglio 2024: Martina non crede ai sospetti di Curro

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 8 luglio 2024

Mentre sta accennando dei passi di danza, Jimena cade e ciò preoccupa tutti; a quel punto Abel viene chiamato per visitarla. Alonso annuncia a Cruz di aver autorizzato le ricerche di Ramona anche nei territori facenti capo a La Promessa. Manuel e Curro vorrebbero prendere parte alle ricerche, ma Cruz si oppone. Curro spiega a Jana di non essersi potuto recare a casa di Ramona per cercare il fazzoletto che ha lasciato, e lei gli dice che tenterà di farlo lei.

Margarita spinge Martina a sedurre quanto prima Antonio de Carvajal y Cifuentes, in modo da velocizzare i tempi del fidanzamento e delle nozze. Mentre è impegnato al telefono, Antonio viene sorpreso dall'arrivo di Curro, il quale resta insospettito per via della chiusura improvvisa della comunicazione; il giovane ne parla a Martina, che tuttavia pensa che Curro voglia esclusivamente allontanarla da Antonio. Margarita dice senza mezzi termini a Cruz che sospetta che in qualche modo sia lei la responsabile della morte del consorte, e chiama Feliciano a sostegno della sua tesi…