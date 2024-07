La promessa, anticipazioni 9 luglio 2024: Catalina cerca di essere gentile con Pelayo

Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 9 luglio 2024

Antonio rivela a Martina che loro due non si sposeranno, ciò in quanto lei non è piaciuta abbastanza ai duchi; di conseguenza, dopo aver donato alla ragazza una notevole somma pecuniaria in qualità di risarcimento, lascia La Promessa. Martina resta ferita dall’accaduto, ma peggio ancora sta Margarita che ora si trova in una scomoda posizione con Cruz. Quest’ultima, intanto, è arrabbiata per il ricatto di Pia e per le prove che quest’ultima potrebbe possedere, ma alla fine accetta la situazione.

Abel garantisce che Jimena sta benissimo dopo la caduta, ma la famiglia è ancora in ansia per lei. Le ricerche per trovare Ramona proseguono e Lope trova il sacchetto delle erbe da cui la donna non si separa mai; le speranze di ritrovarla, però, si affievoliscono sempre più. Su richiesta del padre, Catalina tenta per quel che può di essere amichevole con il conte Pelayo. In cucina si respira la tensione che si è instaurata tra Simona e Candela.