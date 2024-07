La promessa, anticipazioni dal 14 al 20 luglio 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 14 a sabato 20 luglio 2024

Quando Cruz viene a sapere che Margarita ha vinto a poker la quota de la Promessa di Lorenzo, si infuria con lui e gli chiede di trovare un modo per impedire che sua cognata diventi in parte proprietaria della tenuta. Dopo il patto tra Pia e Cruz, Petra torna alla tenuta. Il progetto di Catalina e Pelayo prosegue, nonostante la marchesa tenti di ostacolarli. Lope si sfoga sia con Simona che con Mauro e Salvador per il suo nuovo incarico e teme che non tornerà più a lavorare in cucina. Carlos informa Candela del fatto che il lavoro di sua figlia è a Gijon e non a Siviglia e che lui ha intenzione di seguire Casilda e di trasferirsi lì con lei, sperando che Candela sia disposta a fare lo stesso. Jimena passa il pomeriggio a dormire e, quando Teresa va a svegliarla, trova il letto macchiato di sangue. Manuel riferisce a Jana di aver parlato con sua madre di Ramona, ma di non averle mostrato il ventaglio. Jana insiste affinché lui le parli di nuovo per scoprire la verità.

Manuel chiede a Cruz spiegazioni sul perché il suo ventaglio fosse a casa di Ramona, la quale tergiversa dicendo di esserla andata a trovare durante una passeggiata, e di averlo lasciato lì. Le grida di aiuto di Teresa richiamano il personale e Manuel in camera d Jimena, ancora sotto shock. Il motivo è una grande macchia di sangue nel suo letto che preannuncia il peggio. Subito dopo il suo arrivo, Abel caccia tutti dalla camera, per poter visitare meglio Jimena. Una volta soli, si accerta che Jimena abbia seguito le sue istruzioni alla lettera, e per completare l’inganno le suggerisce di simulare un raschiamento uterino. Pia confida a Romulo di voler affidare il bambino alle cure a Benigna, la moglie del mugnaio, temendo che Petra possa di nuovo far del male al bambino. Dopodiché, Pia chiede a Romulo se sia il caso di proporre a Petra un accordo per appianare tutte le divergenze. Abel annuncia l’aborto di Jimena provocando grande sconforto in famiglia.

Tutti a La Promessa piangono la perdita del futuro erede del marchesato, tranne Jimena, che fatica a nascondere il suo sollievo per la fine della farsa. Sia Abel che la madre le chiedono di essere prudente e di continuare a fingere per non destare sospetti. Intanto, Jana cerca di consolare Manuel, devastato dal dolore. La notizia che Jimena può ancora concepire è un sollievo per tutti, ma al momento non entusiasma Manuel. Margarita fa pressione su Lorenzo affinché le ceda la sua parte de La Promessa vinta al poker e Martina si arrabbia con sua madre per il suo atteggiamento. Candela annuncia che lascerà La Promessa per andare a Gijón con Carlos, ma confessa a Simona che se ne andrà prima del previsto per non dover salutare i suoi colleghi. Teresa consiglia a Feliciano di stare lontano da sua sorella, ma lui non sembra averne l’intenzione. Il Conte Pelayo ha trovato il primo cliente per la vendita di marmellate: un importante hotel di Madrid.

Petra convince Feliciano a farsi consegnare la busta contenente le indicazioni per l’acquisto dei vasetti di marmellata. Jimena scende a pranzare sotto lo sguardo stupito di tutti i commensali. Cruz e Manuel insistono perché torni in camera sua a riposare. Lei accetta, accompagnata da Manuel e da sua madre Mercedes. Li raggiunge Abel che le regge il gioco, suggerendole di stare a riposo, data la delicatezza della situazione. Cruz, però, inizia a sospettare che Jimena non abbia abortito veramente e chiede a Petra di tenerla d’occhio. Anche Jana non riesce a darsi pace per aver visto Jimena sorridere dopo l’aborto, mentre abbracciava Manuel. Lo confessa ad Abel, il quale la convince di avere mal interpretato il gesto. Jana va a consolare Manuel che è disperato per la morte del figlio. In quell’occasione, lui le dice che sua madre è andata a salutare Ramona, perché le era riconoscente per un episodio avvenuto nel passato. Anche Abel cerca di dare conforto all’amico.

La disinvoltura di Jimena dopo l’aborto inizia a destare sospetti, soprattutto in Cruz. Per questo, Jimena e Mercedes decidono che Abel deve rimanere a La Promessa per poterla coprire. Cruz non è d’accordo, ma viene convinta da Manuel. Catalina e Pelayo continuano a portare avanti l’attività delle confetture e, sebbene ci sia molta complicità tra i due, Catalina assicura al padre che sono solo amici. Candela mente a Carlos e gli dice che le piace sua figlia. In realtà non la sopporta, ma è disposta a fare uno sforzo per andarci d’accordo visto l’amore che prova per il maestro e visto l’imminente matrimonio. Pia si congeda emotivamente da Diego, perché presto lo affiderà a Benigna, la moglie del mugnaio, perché si prenda cura di lui. Su richiesta di Cruz, Lorenzo, in combutta con il notaio, riesce a ideare una trappola per non lasciare la quota della Promessa in mano a Margarita: inserirà due clausole trabocchetto nel contratto.

Catalina e Pelayo organizzano un brindisi per ringraziare le donne del paese e la servitù che ha collaborato all’attività della marmellata. Petra informa Cruz che si precipita a rimproverare Catalina per la sua insensibilità vista la recente perdita del bambino di Jimena. Manuel si rifugia nell’hangar e convoca Romulo per chiedergli se tra Cruz e Ramona ci fosse un legame; il maggiordomo gli dice che la donna era amica di una vecchia cameriera, Dolores, molto vicina alla prima marchesa. Manuel si confronta con Cruz insinuando che sia coinvolta nella scomparsa di Ramona. Dopo che Feliciano ha aiutato a evitare il sabotaggio di Petra della consegna dei vasetti di marmellata, Lope e Salvador lo invitano a passare la serata con loro e Petra cerca di dissuaderlo dal frequentarli, ma lui comunica alla sorella che non asseconderà più i suoi piani. Mentre Petra sta per andare via le consegnano una lettera di Don Carlos. Margarita e Lorenzo si incontrano per firmare il contratto…

Grazie all’intervento di Catalina, Margarita non firma il contratto che conteneva la clausola truffaldina introdotta da Lorenzo per invalidare la cessione del 25% della tenuta. A quattr’occhi, Cruz chiede al cognato di fare tutto il possibile per impedire il trasferimento della proprietà. Manuel, deluso dal matrimonio e dalla sua mancata paternità, decide di fare qualcosa per recuperare la sua voglia di vivere, cosa che provocherà la rabbia di Jimena, che finge ancora una volta una ricaduta. Don Carlos affronta Candela per lettera e parte per Gijon senza di lei. L’aiuto-cuoca dovrà accettare che la sua storia d’amore con l’insegnante abbia appena subìto, se non la fine, una scomoda interruzione. Ma, in fondo, è contenta di aver ritrovato la sua “famiglia” con i compagni di lavoro. Pia ritrova la normalità dopo aver lasciato Diego a casa di Beni. Per cominciare, cerca di trovare un quieto vivere con Petra, ma lei le rende le cose difficili. Seguici su Instagram.