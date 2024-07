La Promessa anticipazioni: Lope vuole lasciare il lavoro, ecco perché

Un’imposizione della dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) starà piuttosto stretta a Lope Ruiz (Enrique Fortun). Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela iberica, il ragazzo ventilerà l’ipotesi di lasciare La Promessa non appena gli verrà fatta una nuova e vantaggiosa offerta di lavoro…

La Promessa, news: Cruz toglie Lope dalla cucina

Tutto partirà quando Catalina (Carmen Asecas) farà presente al padre Alonso (Manuel Regueiro) e alla “matrigna” Cruz che intende avviare un’attività, specializzata nella produzione di marmellate, insieme a Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina), il conte di Anil ospite della tenuta. Per dare il via alla stessa, Catalina avrà però bisogno sia dell’aiuto delle casalinghe dei paesi limitrofi e sia del cuoco Lope, che insegnerà alle stesse le ricette delle varie conserve da preparare.

Da un lato Alonso non opporrà alcuna resistenza all’idea di Catalina e Pelayo, poiché convinto che la stessa alla fine si trasformerà in un bene per i conti de La Promessa stessa; dall’altro Cruz esprimerà sin da subito il suo disappunto e cercherà di sabotare l’attività. In che modo? Come prima mossa rimuoverà Lope dalla cucina della tenuta e l’obbligherà ad assumere il suo vecchio ruolo di lacchè…

La Promessa, trame: Lope entra in crisi

Ovviamente, la reazione di Lope non sarà delle migliori, visto che si sentirà “declassato”, visto che in fondo quello che ha sempre voluto è diventare un cuoco conosciuto in tutto il territorio spagnolo e oltre. Inizialmente, anche grazie all’incoraggiamento del maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent) e della governante Pia Adarre (Maria Castro), Ruiz sembrerà rassegnarsi al suo destino, anche perché verrà incaricato di occuparsi del benessere della tenuta di Pelayo, il quale continuerà a coinvolgerlo “segretamente” nell’attività delle marmellate.

Comunque sia, col trascorrere dei giorni, Lope si sentirà sempre più oppresso dall’ordine di Cruz, fatto con il solo scopo di mettere i bastoni tra le ruote a Catalina e Pelayo. Per questo prenderà la decisione di lasciare la tenuta quando la “fortuna” sembrerà sorridergli…

La Promessa, spoiler: un’offerta di lavoro per Lope

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che un famoso ristorante di Madrid vorrà assumere Lope proprio in cucina. Anche se in cuor suo non vorrà lasciare i proprio colleghi di lavoro, Lope penserà alla grossa opportunità che gli è capitata e, dopo essersi confrontato con gli amici Salvador (Mario Garcia) e Maria Fernandez (Sara Molina), sentirà che è arrivato il momento di voltare definitivamente pagina.

Per questo, nei giorni successivi, parlerà anche con Candela (Teresa Quintero) e Simona (Carmen Flores Sandoval) e comunicherà a Romulo che ha deciso di lasciare La Promessa per prendere servizio nel sopracitato ristorante.

Decisione che non verrà del tutto "incassata" da Romulo, visto che parlerà con Alonso per capire se ci sia una possibilità di far fare dietrofront a Cruz e consentire a Lope di ritornare in cucina…