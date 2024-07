La Promessa: arriva Valentin, l’amico di… | Anticipazioni

Un misterioso ingresso caratterizzerà le prossime puntate italiane de La Promessa. Il giovane Valentin (Carlos Suarez) si presenterà infatti nella tenuta per fare una “sorpresa” a Simona (Carmen Flores Sandoval), sorpresa che però non sarà inizialmente gradita. Scopriamo insieme la ragione…

La Promessa, news: Lope e il gesto per Simona

La storyline partirà nel momento in cui, poco prima di lasciare La Promessa per prendere servizio in un ristorante rinomato di Madrid, Lope Ruiz (Enrique Fortun) deciderà di fare un passo concreto verso l’amica Simona scrivendo, di suo pugno, una lettera per Antonito, il figlio della donna. Mossa che, inizialmente, non verrà apprezzata dalla cuoca, dati i rapporti interrotti col consanguineo da diversi anni.

In ogni caso, la prospettiva della donna cambierà quando, a sorpresa, Antonito sembrerà rispondere alla missiva annunciando che intende fare visita alla madre alla tenuta. Si tratta di una notizia che spingerà Simona ad essere per la prima volta sincera con tutti i suoi colleghi, ai quali – supportata da Candela (Teresa Quintero) – racconterà di aver avuto dei problemi col figlio che ha cercato loro di nascondere scrivendo addirittura delle false lettere rivolte a se stessa. Bugie che tutto lo staff comprenderà, tant’è che i colleghi accetteranno immediatamente le scuse di Simona…

La Promessa, trame: Simona in apprensione per l’arrivo di Valentin

Occhio però a quello che succederà in seguito: alcuni giorni dopo tali eventi, Antonito comunicherà a Simona, tramite un’altra missiva, il giorno del suo arrivo alla tenuta. Ciò non farà altro che generare apprensione nella cuoca, la quale avrà paura di fare un nuovo passo col figlio che possa compromettere ulteriormente il loro rapporto.

Tuttavia, Candela porterà Simona a concentrarsi sulla parte positiva della faccenda, sottolineando che l’apertura di Antonito nei suoi confronti dev’essere vista come un modo scelto dall’uomo per fare pace con lei. Sarà un discorso che ovviamente rincuorerà Candela, che però avrà una brutta sorpresa con cui dovrà fare i conti…

La Promessa, spoiler: Valentin arriva alla tenuta!

Al posto di Antonito, si presenterà infatti a La Promessa lo “sconosciuto” Valentin che, dopo un momento di forte tensione con Candela, sosterrà di essere un collega di Antonito, impossibilitato a lasciare il suo lavoro in carpenteria a causa di un capo dispotico, dal quale lui si è dissociato licenziandosi in tronco. Valentin affermerà quindi di essere stato inviato da Antonito alla tenuta per porgere le sue personali scuse a Simona per il forfait.

Una “scusa” strana alla quale Simona sembrerà credere, anche se farà il possibile per evitare che la governante Pia Adarre (Maria Castro) possa offrire ospitalità a Valentin negli alloggi della servitù. In realtà lo sconosciuto riuscirà egualmente a ottenere ospitalità grazie a Catalina de Lujan (Carmen Asecas), che senza pensarci due volte vedrà Valentin come un possibile collaboratore nella produzione di marmellate appena avviata.

Ma siamo davvero sicuri del fatto che di Valentin ci si possa davvero fidare? Vi consigliamo di fare attenzione a quest'ultimo nuovo ingresso perché riserverà (spiacevoli) sorprese…