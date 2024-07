La Promessa: ecco perché Martina sta male! | Anticipazioni

Non c’è soltanto il senso di colpa per la morte del padre Fernando (Javier Collado) dietro gli strani malesseri di Martina de Lujan (Amparo Pinero). Nelle prossime puntate italiane de La promessa, Curro de la Mata (Xavi Lock) farà infatti una scoperta sulla sua ex che rimetterà tutto quanto in discussione…

La Promessa, news: Curro sospetta che Martina sia incinta

Come prima cosa, se avete seguito i nostri precedenti post, sapete che Martina incomincerà ad avvertire degli strani malesseri, tra i quali alcuni svenimenti e, soprattutto, delle forti nausee. Dopo aver osservato per un po’ da lontano i sintomi, Curro avrà dunque paura che Martina possa essere rimasta incinta. Un dubbio che le paleserà alla prima occasione utile.

Tuttavia, a domanda diretta di Curro, Martina negherà di essere incinta; l’occasione le sarà quindi utile per spiegare a De La Mata che in realtà non riesce a vivere serenamente poiché si ritiene in parte responsabile della morte del padre Fernando, che a suo dire non avrebbe mai avuto l’infarto se avesse accettato, senza fare storie, di sposare il rampollo Antonio de Carvajal y Cifuentes (Tomy Aguilera).

La Promessa, trame: Martina continua a stare male!

Ovviamente, Curro cercherà subito di tranquillizzare la giovane, sottolineando che Fernando soffriva ormai già da tempo a causa del suo cuore malato. Parole che non conforteranno minimamente Martina, la quale continuerà a stare male.

Una faccenda nella quale, oltre alla madre Margarita (Cristina Fernandez), si inserirà molto presto anche la zia Cruz (Eva Martin). Interrogata da quest’ultima, Martina cercherà però di minimizzare il suo cagionevole stato di salute ed asserirà che sta soffrendo di insonnia, motivo per cui spesso e volentieri non riesce a presenziare a colazione insieme a tutta la famiglia. In ogni caso, la verità non tarderà a venire a galla. Almeno agli occhi di Curro…

La Promessa, spoiler: ecco perché Martina sta male!

Eh sì: una sera, Curro noterà che Martina esce di nascosto da La Promessa. Allarmato, il giovane deciderà quindi di seguirla senza farsi vedere e scoprirà che, ormai da diverso tempo, la Lujan si reca in una taverna, agghindata per non farsi riconoscere, per affogare i suoi dispiaceri nell’alcool e divertirsi un po’.

Sotto shock, Curro aspetterà che Martina torni alla tenuta per rimproverarla ed avere un incontro chiarificatore con lei, ma la ragazza non troverà altra scelta possibile per lenire il suo senso di colpa. Neppure quando Curro sottolineerà che sta rischiando di macchiare per sempre il buon nome della famiglia, dato lo scandalo che si creerebbe qualora qualcuno dovesse scoprirla.

Insomma, la depressione di Martina sarà sempre più incontrollabile e potrebbe continuare a riservare delle sorprese, non del tutto piacevoli, nei prossimi eventi della telenovela iberica…