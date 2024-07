La Promessa: Feliciano vuole costituirsi, ma lo farà davvero? | Anticipazioni

Un’intenzione rischiosa di Feliciano Arcos (Marcos Orengo) farà preoccupare tantissimo l’arcigna Petra (Marga Martinez) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. In preda ai sensi di colpa, il ragazzo vorrà infatti costituirsi alla guardia civile per un crimine che ha commesso, ma la domestica farà il possibile per impedirglielo…

La Promessa, news: Feliciano fa una confessione a Teresa

Come già sapete, la storyline si movimenterà nel momento in cui Feliciano confesserà a Teresa Villamil (Andrea del Rio) di aver ucciso il padre per errore nel bel mezzo di uno scontro fisico. Un segreto che Arcos avrà tenuto per sé fin dal primo giorno in cui ha messo piede a La Promessa, ma che non riuscirà più a custodire quando il corpo del genitore verrà ritrovato dalle autorità, le quali penseranno che l’uomo sia passato a miglior vita a causa di uno sfortunato incidente.

Ovviamente, essendo da tempo innamorata di lui, Teresa inviterà Feliciano a stare calmo, ma lui nel frattempo riuscirà a parlare anche a Petra di ciò che ha fatto. A quel punto, la Arcos inviterà il figlio segreto a stare zitto, ma finirà per arrabbiarsi quando le dirà che ha già informato la Villamil di tutto quanto.

La Promessa, spoiler: Feliciano vuole costituirsi

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: dato che il fardello del senso di colpa sarà duro da sopportare, Feliciano vorrà fare la cosa giusta e penserà di costituirsi, confidando nel fatto che le guardie civili crederanno nella sua buona fede e finiranno per archiviare la morte del padre come un semplice incidente avvenuto al culmine di una lite.

Il parere di Feliciano verrà condiviso anche da Teresa, che supporterà la sua idea di andare dalle autorità per prendersi tutte le dovute responsabilità. Un gesto, quello di Arcos, che darà alla Villamil l’impressione che il suo fidanzato stia abbandonando sempre di più la cattiva influenza di Petra…

La Promessa, trame: Petra esorta Feliciano a non costituirsi

Comunque sia, ve lo diciamo sin da ora, Teresa andrà incontro ad una cocente delusione: messa al corrente proprio dalla Villamil delle intenzioni del “fratello”, Petra correrà in cerca di Feliciano prima che sia troppo tardi e, alla fine, lo convincerà a non andare dalla guardia civile per continuare a tacere sull’omicidio del padre. Un cambio repentino di idea che, ovviamente, non piacerà a Teresa, che mostrerà tutto il suo dissenso a Feliciano.

Insomma, il giovane Arcos continuerà a stare tra due fuochi: da un lato ci sarà Petra, che con lui sarà sempre stata buona e gentile nonostante qualche inganno di troppo, come avvenuto con la brutta storia del rapimento del figlio di Pia (Maria Castro); dall'altro Feliciano non vorrà nemmeno rischiare di perdere Teresa, della quale è davvero innamorato. Quale delle due donne, alla fine, trionferà?