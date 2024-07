La Promessa: Mauro esce di scena! | Anticipazioni

Per i telespettatori italiani de La Promessa sta per arrivare il momento di salutare un personaggio storico. Nel corso dell’episodio 260 della telenovela iberica, Mauro Moreno (Antonio Velazquez) uscirà ufficialmente di scena. Un addio, quello del lacchè, che arriverà all’improvviso e che getterà nello sconforto tutti i colleghi…

La Promessa, news: Mauro non vuole sostituire Romulo

Tutto inizierà nel momento in cui Mauro darà l’impressione di non voler sostituire Romulo Baeza (Joacquin Climent) nel ruolo di maggiordomo ufficiale de La Promessa, nonostante il periodo di prova andato a buon fine. Per questo, non appena Romulo darà dei segnali di ripresa dopo la l’infezione ai polmoni di cui soffre, Mauro farà presente a tutti quanti che non intende per nessun motivo prendere il posto del suo superiore, che a suo dire è ancora in grado di svolgere le sue mansioni per tantissimo tempo.

Tuttavia, di fronte a questo atteggiamento, ci sarà ben altro: come avrà modo di raccontare in seguito proprio allo stesso Baeza, Mauro avrà infatti ricevuto una proposta di lavoro come maggiordomo in un’altra casa. Un impiego che Moreno deciderà di accettare, ma del quale parlerà soltanto ad alcune persone, prima di dare ovviamente l’annuncio ufficiale…

La Promessa, trame: la decisione di Mauro

In primis, Mauro confiderà che ha deciso di abbandonare La Promessa a Manuel de Lujan (Arturo Sancho), del quale sarà stato il valletto personale per diverso tempo. Anche se sarà dispiaciuto per la dipartita di Moreno, il marchesino inviterà il suo sottoposto ad inseguire sempre i suoi sogni e gli augurerà di essere il più felice possibile nella sua nuova destinazione.

L’altra persona con cui Mauro parlerà sarà invece Martina de Lujan (Amparo Pinero). A quest’ultima, il “futuro” maggiordomo farà sapere di non avere mai accantonato i sentimenti che sentiva per Leonor (Alicia Bercan) e le chiederà di dirlo alla cugina, in una delle sue lettere o qualora dovesse rivederla. Richiesta che Martina accoglierà di buon grado, promettendo all’uomo che Leonor saprà al più presto quanto le ha comunicato.

La Promessa, spoiler: Mauro esce di scena

E così, quella sera stessa, Mauro parlerà anche ai colleghi della sua decisione, facendo loro presente che partirà il mattino successivo. Una decisione repentina che stupirà soprattutto Teresa Villamil (Andrea Del Rio), inconsapevole del fatto che Moreno ha parlato anche al nuovo “fidanzato” Feliciano Arcos (Marcos Orengo), chiedendogli di proteggerla e di renderla felice.

Nonostante la rottura brusca del loro rapporto, avvenuta ormai diversi mesi prima, Teresa deciderà quindi di fare una sorpresa a Mauro e si farà trovare all'ingresso de La Promessa all'orario previsto da Mauro per partire. I due ex si diranno quindi addio con un abbraccio, che di fatto sancirà l'uscita di scena definitiva – ad oggi, stando alle puntate spagnole – di Mauro dalla telenovela…