My home my destiny, anticipazioni puntate 21 e 27 luglio 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate My home my destiny di domenica 21 e sabato 27 luglio 2024

Domenica 21 luglio: Il signor Baris riesce a rintracciare Ekrem, il padre di Zeynep, e lo comunica alla ragazza. L’uomo vive alle Fiji con la nuova compagna, che è anche incinta, e Zeynep teme che la madre Nermin rimanga distrutta dalla notizia. Nel frattempo, Mehdi si mette in affari con l’affascinante Nazli; i due si ritrovano al bar a parlare di lavoro, insieme a Nuh, e per puro caso Zeynep passa proprio di là insieme a Emine. Decide di farsi coraggio e di salutarlo normalmente. L’uomo però presenta alla nuova socia in affari Zeynep come la sua ex moglie, e la giovane capisce che fra di loro è realmente finita; decide quindi di accantonare i pensieri su Mehdi e riflettere sul futuro.

Sabato 27 luglio: Mehdi riaccompagna a casa Nazli, mentre Zeynep si concede una serata tra donne con Emine al compleanno di Seyhan. Durante la festa un gruppo di uomini offre alle ragazze da bere e uno di loro si mostra attratto da Zeynep, ma lei rifiuta le avances in quanto è ancora innamorata di Mehdi, nonostante il divorzio. Nazli invita Mehdi a casa sua di notte con la scusa di una firma mancante di alcuni documenti e Mehdi si addormenta lì. Mujgan scopre che Cemile sta per sposarsi con Nuh frugando tra le sue cose. La scoperta provoca un’accesa discussione tra le due sorelle. Kibrit chiama Zeynep per farsi venire a prendere e Cemile si unisce a loro. Il giorno seguente, Nermin, Sultan, Emine e Zeynep preparano una sontuosa colazione per Baris e Ceren, nonostante l’ostilità di Sakine. Benal rivela a Mehdi del litigio delle sorelle e del segreto del fidanzamento tra Cemile e Nuh.. Seguici su Instagram.