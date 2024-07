My home my destiny, anticipazioni puntate 7 e 13 luglio 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate My home my destiny di domenica 7 e sabato 13 luglio 2024

Da ora in poi, My home my destiny prosegue su Canale 5 solo nei pomeriggi del weekend, alle 14,30.

Domenica 7 luglio: Zeynep, insieme a Sakine e Sultan, è convinta di firmare il contratto d’affitto della nuova casa. Ma una volta là, si rende conto che il proprietario non è assolutamente disponibile poiché non vuole nel suo condominio una famiglia di sole donne.

Sabato 13 luglio: Baris accetta l'incarico di Nermin. Nel corso di una delle loro uscite clandestine, Nuh chiede a Cemile di sposarlo. La donna, nonostante sia colta di sorpresa, è entusiasta, anche se allo stesso tempo teme la reazione di Mehdi. Zeynep, Sultan, Emine, Sakine e Nermin riescono finalmente a traslocare nella nuova casa.