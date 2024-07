My Home My Destiny: Benal dà alla luce la piccola Mujan | Anticipazioni

Lieto evento in arrivo a My Home My Destiny. Nel corso delle puntate in onda prossimamente su Canale 5, l’infermiera Benal (İncinur Sevimli) darà infatti alla luce la piccola Mujgan, che deciderà di chiamare così proprio in onore alla defunta Müjgan Karaca (Zeynep Kumral), uccisa dall’ex fidanzato Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı). Tuttavia, il contesto in cui la bimba verrà al mondo non sarà dei migliori…

My Home My Destiny, news: Mehdi rapisce Zeynep

La storyline partirà quando Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) non riuscirà a rassegnarsi al fatto che Zeynep Goksu (Demet Ozdemir) abbia scelto di chiudere per sempre il matrimonio con lui. A quel punto, nonostante un ordine restrittivo che gli impedirebbe di avvicinarsi all’ex moglie, l’uomo si introdurrà in orario notturno a casa di Barış Tunahan (Engin Öztürk) e rapirà Zeynep, dopo averla narcotizzata con del cloroformio.

Braccato dalla polizia, che si metterà immediatamente sulle sue tracce, Mehdi cercherà di portare Zeynep nel paese in cui vive la madre Zeliha (Nurşim Demir), per avere o il suo consenso sull’interruzione del loro matrimonio o un consiglio su come riportarlo nei giusti binari. Proposito che Mehdi non potrà portare a termine: grazie a un annuncio su internet messo da Savaş (Kaan Altay Köprülü), il fratello invalido di Bariş, verrà infatti rintracciato e arrestato. Zeynep tornerà così libera…

My Home My Destiny, spoiler: Benal dà alla luce Mujgan

Nei momenti dell’arresto di Mehdi, Benal inizierà quindi ad avere delle dolorosissime contrazioni, ma non potrà contare sull’aiuto di Cemile Karaca (Elif Sönmez), corsa dal fratello in compagnia del marito Nuh (Fatih Koyunoğlu). Dolorante, anche perché le si saranno già rotte le acque, Benal andrà dunque a piedi fino a casa di Sultan (Hülya Duyar), che la aiuterà proprio lì a partorire col supporto della altre tre sue coinquiline: la figlia Emine (Naz Göktan) e le due madri di Zeynep, Sakine (Zuhal Gencer) e Nermin (Senan Kara).

Fortunatamente, tutto andrà per il verso giusto ma la bambina, chiamata appunto Mujgan, non potrà conoscere subito il padre Mehdi, arrestato per il rapimento di Zeynep.

My Home My Destiny, trame: Mehdi conosce Mujgan ma…

Possiamo infatti anticiparvi che il primo incontro tra Mehdi e Mujgan avverrà tra le mura del commissariato, proprio negli istanti successivi ad una notizia davvero infausta per l’uomo: considerato il caso del rapimento di Zeynep, che nel frattempo avrà assunto Bariş come suo legale, il giudice riterrà opportuno mantenere Karaca in cella fino al processo, che stabilirà la sua effettiva condanna.

Insomma, il sequestro di Zeynep costerà abbastanza caro a Mehdi visto che in un certo senso lo priverà della gioia di essere diventato papà. Almeno per ora… Seguici su Instagram.