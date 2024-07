Panda, cast e trama: su Rai 2 il detective vegano e pacifista che rivoluziona il crime!

Lasciate da parte l’immagine del poliziotto classico, sempre pronto all’azione e inseparabile dalla sua pistola. Victor Pandaloni, protagonista della serie francese in tre episodi Panda che esordisce stasera (lunedì 8 luglio) in prima serata su Rai2, è l’antitesi del detective convenzionale. Pacifista e vegano, dopo un caso fallito ha abbandonato le forze dell’ordine per ritirarsi nel sud della Francia, in una remota zona della Camargue, dove gestisce un chiosco sulla spiaggia.

Victor, noto come Panda, vive una vita completamente immersa nella natura, senza l’uso di cellulari o computer, insieme al figlio adottivo Roman (Mathis Bour). Tuttavia, la sua quiete viene disturbata quando scopre che il suo capo non ha mai ufficialmente accettato le sue dimissioni, lasciandolo tecnicamente ancora in servizio. Con riluttanza, accetta di tornare al lavoro, ma solo alle sue condizioni: niente armi e mai prima delle 11 del mattino, perché ama dormire fino a tardi.

Panda, anticipazioni serie tv Rai 2

Questa esilarante commedia a tinte gialle ha come protagonista l’attore e cantante Julien Doré, affiancato da Ophélia Kolb nel ruolo della giovane agente Lola e Mathis Bour nei panni del figlio adottivo. Ma il cast include anche Gustave Kervern (il commissario Messina), Hélène Vincent (Thérèse) e Maxence Laperouse (Stan).

Tra humor e situazioni eccentriche, i protagonisti di questa serie poliziesca leggera e divertente, creata da Thomas Mansuy e Mathieu Leblanc, dovranno lavorare insieme. Dopo il successo della prima stagione (con oltre 7,7 milioni di spettatori per il primo episodio nei primi sette giorni, incluso l’on demand), “Panda” avrà una seconda stagione, le cui riprese si sono svolte nella primavera del 2024 nella Camargue, una regione della Francia affacciata sul Mediterraneo, famosa per ospitare il delta più grande d’Europa, quello del Rodano. Seguici su Instagram.