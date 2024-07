Rai Fiction, le novità della stagione 2024 / 2025

Sono stati rivelati i palinsesti Rai per l’autunno/inverno 2024 e la primavera 2025. Oltre ai programmi di intrattenimento, sono state annunciate anche le fiction, includendo sia nuove stagioni di serie di successo che titoli completamente inediti. Se siete curiosi di scoprire quali saranno le trasmissioni che ci accompagneranno a partire dal prossimo settembre, continuate a leggere questo post.

La nuova stagione di Rai fiction si apre con tre novità: giovedì 12 settembre farà il suo debutto Kostas, nuova fiction targata Palomar in quattro serate ispirata ai romanzi dello scrittore greco Petros Markaris. Nei panni del protagonista c’è l’attore Stefano Fresi. Domenica 15 settembre sarà il turno di Sempre al tuo fianco, un dramma in sei prime serate con Ambra Angiolini, mentre lunedì 16 settembre inizierà Brennero, nuova serie che vede Elena Radonicich e Matteo Martari come protagonisti.

Il 17 ottobre 2024 segnerà il ritorno di Don Matteo con la quattordicesima stagione. Il 21 e 22 ottobre saranno dedicati a Mike, una produzione che celebra la vita di Mike Bongiorno, con Claudio Gioè nel ruolo principale.

Il 28 ottobre vedrà il ritorno di I casi di Teresa Battaglia – Ninfa dormiente, con Elena Sofia Ricci nel ruolo dell’investigatrice Teresa Battaglia, mentre l’11 novembre ritornerà L’amica geniale – Storia della bambina perduta, ultimo atto della fiction tratta dai romanzi di Elena Ferrante, con Alba Rohrwacher, Irene Maiorino e Fabrizio Gifuni. Il 19 novembre è previsto il legal drama Libera con Lunetta Savino, seguito il 24 novembre dalla seconda stagione di Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso con Massimiliano Gallo.

Il martedì sarà dedicato anche a I Leoni di Sicilia e Morgane – Detective Geniale 4. Non mancheranno i tv movie per il ciclo “Purché finisca bene”: Tutto a posto e Questione di stoffa (rispettivamente il 3 e il 10 novembre). Il 16 e 17 dicembre è il turno di Leopardi – Il poeta dell’infinito, mentre il 23 dicembre chiuderà l’anno la commedia di Eduardo De Filippo Questi fantasmi!.

Il 2025 inizierà con Belcanto, una nuova fiction in costume in quattro prime serate con Vittoria Puccini, che esplora la nascita dell’Opera in Italia. È previsto anche il tv movie Carosello, che racconta la leggendaria trasmissione Rai degli anni ’50 e ’70.

Tra le novità del 2025 ci saranno Fuochi d’artificio, un film ispirato al romanzo di Andrea Bouchard, e Il conte di Montecristo, una grande coproduzione internazionale diretta dal premio Oscar Bille August. Inoltre, Serena Rossi tornerà con la terza e probabilmente ultima stagione di Mina Settembre.

Per Rai 2, confermata la quinta stagione della serie fenomeno Mare Fuori (sei prime serate), che vedrà il saluto di gran parte del cast storico e l’ingresso di nuove interessanti presenze. Infine, un’altra serie-novità sarà Stucky, una nuova fiction liberamente ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas, con Giuseppe Battiston nei panni di un ispettore di provincia con un temperamento flemmatico e sornione, che debutterà mercoledì 6 novembre. Seguici su Instagram.