Segreti di famiglia, anticipazioni ottava puntata 4 agosto 2024

Segreti di famiglia, anticipazioni e trama ottava puntata di domenica 4 agosto 2024

Ceylin, Yilgaz ed Eren uniscono le forze per raccogliere le prove necessarie a incastrare Engin e portarlo finalmente davanti alla giustizia. Tuttavia, Pars nutre dei dubbi sulla correttezza dei loro metodi e ne discute con Ilgaz. Eren informa Ceylin e suo marito che il sangue trovato nell’auto appartiene a Inci, decidendo di consegnare a Pars la multa rinvenuta nel loro studio. La famiglia Kaya si rende conto che Cinar non è nella sua stanza. Preoccupato, Metin lo chiama al cellulare, ma il telefono squilla all’interno del cassonetto dove Zafer gli ha ordinato di buttarlo. Mentre il padre esce per cercarlo, il ragazzo arriva coperto di sangue e confessa tra le lacrime di aver ucciso il padre di Ceylin. Nel frattempo, Neva affronta Ceylin.

Ceylin affronta Engin faccia a faccia; lui ammette di aver ucciso Inci senza mostrare alcun rimorso, arrivando persino ad incolpare lei per la propria morte, sostenendo che l’abbia provocato. Ceylin è tentata di vendicarsi uccidendolo, ma all’ultimo momento non riesce a fargli del male. Engin approfitta della situazione per scappare, ma viene inseguito e fermato da Ilgaz. Arriva anche Eren che lo arresta e lo porta alla centrale di polizia, dove Pars tenta di interrogarlo. Engin rifiuta di parlare senza la presenza del padre Yekta, suo avvocato; tuttavia, Yekta decide di non presentarsi fino al giorno successivo per guadagnare tempo. Nel frattempo, Metin elimina tutto ciò che potrebbe collegare Cinar alla morte di Zafer, ignorando però che Defne ha sottratto un calzino dalla pila degli abiti da distruggere. Gul non si fida di Osman e Aylin e cerca conforto in Zumrut.

Metin brucia il sacco contenente gli abiti insanguinati indossati da Cinar durante l'omicidio di Zafer, nel tentativo di nascondere le prove per proteggere suo figlio. Ilgaz e Ceylin tornano a casa e trovano Metin mentre presta soccorso a Cinar, sanguinante perché i punti di sutura si sono aperti; deve essere portato in ospedale. Visto che l'auto di Ilgaz è guasta, utilizzano quella di Metin. Parla telefona alla zia Ceylin per informarla che la polizia ha perquisito casa loro sequestrando quella che sembra essere l'arma del delitto e un orecchino appartenente a Inci. Osman è in stato di fermo presso il Palazzo di Giustizia e Ceylin discute con lui riguardo quella notte. Davanti al procuratore Pars, Engin dichiara che la notte dell'omicidio si trovava in clinica.