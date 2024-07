Segreti di famiglia, anticipazioni settima puntata 28 luglio 2024

Segreti di famiglia, anticipazioni e trama settima puntata di domenica 28 luglio 2024

Zafer è sconvolto dalla notizia della scarcerazione di Cinar. Gul minaccia di non considerarlo più suo marito se non farà qualcosa al riguardo, così Zafer decide di vendicarsi del giovane, tenendo nascosta la sua intenzione alla famiglia con il pretesto di un viaggio di lavoro. Nel frattempo, Yekta deve trovare un falso testimone che fornisca un alibi a Engin e un sospettato su cui indirizzare le accuse, sfruttando l’aiuto di Cuneyt per le sue macchinazioni. Pars convoca Ceylin e Ilgaz per ottenere la loro versione degli eventi verificatisi a casa di Ozan. Ilgaz non intende mentire riguardo al furto degli spazzolini, quindi trova uno stratagemma per evitare di testimoniare davanti al pubblico ministero.

Ilgaz e Ceylin si presentano davanti a Pars come marito e moglie. Nonostante le insistenze del procuratore, rifiutano di rivelare dettagli e motivazioni del matrimonio. Durante le domande insistenti di Pars, Ilgaz ha un flashback sulla conversazione avuta con Ceylin la notte prima delle nozze: su come hanno preso quella decisione e sui dubbi che li hanno accompagnati. Il flashback mostra il loro matrimonio civile con Eren e Umu come testimoni. Successivamente, Ceylin parla da sola con Pars: fingendo indifferenza, lo indirizza verso Engin. Nel frattempo, Engin ripassa con suo padre Yekta la finta ricostruzione della notte del delitto; Yekta lo porta in ospedale per memorizzare i dettagli del suo alibi: la notte dell’omicidio avrebbe visto Inci solo per pochi minuti prima di recarsi in ospedale a causa di una forte emicrania. Zafer punta una pistola contro Cinar, costringendolo ad andare al cimitero per implorare perdono prima di ucciderlo.

Engin è turbato dalla notizia del matrimonio tra Ceylin e Ilgaz e chiede alla sua amica perché abbia deciso di sposarsi così in fretta senza dirgli nulla. Ridvan informa Pars che il taxi su cui Inci è salita la notte in cui è stata uccisa era abusivo. Pars vuole saperne di più e il tassista gli rivela che ha fatto un favore a Mert, un uomo a cui non si può dire no, su richiesta di Ilgaz. Pars incarica il suo assistente di scoprire l'identità dell'uomo misterioso e apprende che si tratta del nonno di Ilgaz. Metin dice a sua sorella Makbule che Cinar è uscito per una passeggiata e tornerà presto. Tuttavia, i corpi senza vita del ragazzo e Zafer giacciono in un lago di sangue. Ilgaz informa Ceylin che ha trovato una multa risalente alla notte dell'omicidio di Inci; tuttavia, la multa non è stata presa con l'auto di Engin ma con una macchina noleggiata.