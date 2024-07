Sophie Cross verità nascoste 2: cast e trama della serie tv di Rai 1 | Seconda stagione

Questa sera, martedì 16 luglio 2024, torna su Rai1 Sophie Cross – Verità nascoste, il thriller franco-belga che segue la missione impossibile di un’avvocata diventata poliziotta, che prosegue nella disperata ricerca del figlio scomparso. La seconda stagione, composta da tre nuovi episodi, vede la protagonista indagare su casi di persone scomparse nel tentativo di scoprire la verità sulla sparizione del suo bambino, affiancata dal marito, anch’egli poliziotto. Scopriamo insieme cosa ci riserveranno questi nuovi episodi.

Nella prima stagione, il pubblico ha conosciuto Sophie Cross, un’avvocata determinata e tormentata dalla scomparsa del figlio di cinque anni. Dopo aver lasciato la carriera legale, Sophie si è reinventata come poliziotta, collaborando con il marito per trovare indizi che possano svelare la verità sulla sparizione del loro figlio. Nel finale della prima stagione, l’omicidio di un investigatore privato si è rivelato collegato a un caso di cinque anni prima, coinvolgendo anche il loro capo, Gabriel, in un’indagine.

Durante la prima stagione, Sophie ha ricevuto una foto di un bambino che potrebbe essere suo figlio, individuando l’area gioco dove è stata scattata. Nei nuovi episodi, Sophie e Thomas, dopo aver liberato il giovane Sebastien che era stato rapito, si mettono sulle tracce di Celine Chassagne, la donna che lo teneva prigioniero, sperando che possa condurli al loro figlio Arthur. La loro speranza di ritrovare Arthur sarà il filo conduttore mentre affrontano nuovi casi. Nel frattempo, la relazione tra Amina e Fred si fa più intensa.

Il cast della prima stagione è confermato, con Alexia Barlier nel ruolo di Sophie e Thomas Jouannet in quello del marito. Inoltre ritroveremo Martin Verso (il piccolo Arthur), Cyril Lecomte (il capitano Gabriel Deville), Mariama Gueye (il tenente Amina Dequesne), Fred Bianconi (Maxime Lecomte), Oussama Kheddam (Fred), e Wanja Mues (il medico legale Alexander Brandt). La serie è stata rinnovata per una terza stagione, la cui uscita è prevista per il 2025. Seguici su Instagram.