Tempesta d’amore: Alfons e Werner in guerra per Leander | Anticipazioni italiane

Le famiglie allargate non sono sempre facili da gestire. Ne avremo ben due esempi nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando sia Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspar) che Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) si troveranno alle prese con delle famiglie un po’ troppo numerose… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Werner e Alfons nonni di Leander

Da qualche settimana a casa Sonnbichler non si parla di altro che di come gestire la complessa situazione in cui si trova Vanessa. Incinta di Max (Stefan Hartmann) ma innamorata di Carolin, la ragazza si prepara infatti a crescere il proprio bambino con un padre e due madri. Il suo non è però il primo caso in famiglia in cui ci sono stati casi simili…

I telespettatori di primissima data di Tempesta d’amore ricorderanno infatti che Alexander (Gregory B. Waldis) – primo protagonista della soap nonché padre di Leander – non è in realtà figlio di Werner (Dirk Galuba) bensì di Alfons (Sepp Schauer)! Sua madre Charlotte (Mona Seefried) ebbe infatti una relazione col concierge prima di sposare l’albergatore.

Ebbene, sono trascorsi ormai più di vent’anni (almeno a livello narrativo) dall’esplosione di quello scandalo, tanto che le famiglie Saalfeld e Sonnbichler sembrano aver da tempo trovato un equilibrio, superando ogni conflitto. Ma sarà davvero così?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Werner contro Alfons

Il dubbio sorgerà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! L’arrivo al Fürstenhof di Leander scatenerà infatti una rivalità inaspettata tra i due nonni paterni dell’affascinante medico: Alfons e Werner!

L’albergatore si renderà infatti conto di quanto tempo il nipote trascorra insieme al concierge, iniziando a covare una profonda gelosia. E, purtroppo, non proverà a gestire la situazione in modo diplomatico…

Invece che parare apertamente del proprio disagio provando a trovare un compromesso, Werner inizierà infatti a boicottare il rapporto tra Alfons e Leander, arrivando a modificare i turni di lavoro del concierge pur di impedire a quest'ultimo di trascorrere del tempo col nipote! E a quel punto sarà guerra aperta…