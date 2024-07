Tempesta d’amore: André vuole trasferirsi per sempre in Sudafrica! E Helene… | Anticipazioni italiane

Una decisione importantissima attende André Konopka (Joachim Lätsch) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! Proprio ora che ha finalmente trovato l’amore, lo chef stellato inizierà infatti a pensare di lasciare tutto per iniziare una nuova vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André sogna il Sudafrica

Tra i personaggi storici della soap presente da più tempo in scena, André è senza dubbio un volto simbolo di Tempesta d’amore. Nonostante il suo fortissimo legame con il Fürstenhof, però, lo chef ha un pezzo di cuore molto lontano dall’hotel bavarese…

Come sappiamo, l’unico figlio ancora in vita di Konopka – Simon (René Oltmanns) – si è infatti da tempo trasferito in Sudafrica insieme alla moglie Maike (Marie-Ernestine Worch).

Non è dunque un caso se negli ultimi anni André si è spesso recato in visita nel continente africano. Se fino ad ora si è sempre trattato di visite a breve termine, però, nei prossimi giorni lo chef inizierà a pensare di trasferirsi in Sudafrica in pianta stabile…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Helene scopre i piani di André

Il momento della svolta arriverà quando Simon informerà il padre di un’opportunità unica: aprire un ristorante di lusso proprio nella zona dove lui vive con la sua famiglia! Un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire…

Conscio del fatto che un’opportunità simile potrebbe non ripresentarsi più nella vita, André inizierà dunque a prendere seriamente in considerazione l’idea di trasferirsi in Sudafrica per il resto della vita. C’è però un problema: Helene (Sabine Werner)!

Come sappiamo, da ormai qualche settimana Konopka sembra infatti aver trovato l’amore della sua vita nella Richter, che è però molto legata a Bichlheim, dove vivono i suoi due figli: Max (Stefan Hartmann) e Gerry (Johannes Huth).

Temendo la reazione della fidanzata, André terrà dunque inizialmente nascosti a quest'ultima i suoi piani. Non ci vorrà però molto prima che Helene scopra la verità e a quel punto la donna si troverà di fronte alla scelta più difficile della sua vita…