Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 22 luglio 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 22 luglio 2024

La notizia che Christoph è il padre biologico di Eleni ha un impatto devastante sulla giovane. Eleni chiede alla madre perché abbia deciso di informare prima Christoph piuttosto che lei. Leander offre alla sua fidanzata tutto il suo sostegno per affrontare questo periodo così delicato. Valentina, dopo essere stata respinta da Michael, si sente abbattuta. Noah la incoraggia a distrarsi e sfogarsi praticando arti marziali.

Michael tenta nuovamente di far ragionare Robert, ma lo chef non gli permette nemmeno di parlare. Vanessa scopre su un blog l'esistenza di cuffie speciali per la gravidanza, che favoriscono lo sviluppo evolutivo del feto. Nonostante la sua iniziale diffidenza, Alfons decide di ordinarle per la nipote. Carolin e Max, che sembrano aver superato le loro rivalità, si offrono di creare due playlist per madre e figlio. Vanessa dovrà scegliere quale delle due preferisce…