Anticipazioni Tempesta d’amore, puntata 4 luglio 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 4 luglio 2024

Krüger concede a Erik due settimane per regolarizzare la sua posizione saldando il suo debito, poi tale Dremel gli propone di sedurre sua moglie in cambio di 100.000 euro. Markus, spinto da Eleni, ammette di aver ricattato Alexandra affinché tornasse con lui. Valentina, dopo aver rivelato al nonno di amare Michael, afferma di non desiderare che un amore impossibile possa rovinare il suo futuro. Helene consiglia a Shirin di fare domanda per il riconoscimento di invalidità. Gerry è d’accordo, ma la ragazza ne è turbata…. Seguici su Instagram.