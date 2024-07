Tempesta d’amore, anticipazioni dal 15 al 19 luglio 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2024

Alexandra è determinata ad impedire che Markus venga condannato ad una pena detentiva. Un approccio che farà infuriare Christoph!

Superato lo spavento per l’errata diagnosi di demenza senile, Helene festeggia la buona notizia insieme ad André. Proprio quando l’incubo sembra ormai alle spalle, però, la donna inizia a vaneggiare…

Dopo la dichiarazione d’amore di Valentina, Michael prova a tenere le distanze dalla ragazza ed interrompe dunque la loro collaborazione alla ristrutturazione della barca. Non sapendo come portare avanti da sola il progetto, la ragazza chiede aiuto a Noah…

Convinto che Markus gli impedirebbe di formare una famiglia con Alexandra ed Eleni, Christoph mette Alexandra di fronte ad una scelta: se farà scarcerare il marito, Saalfeld si rivelerà ad Eleni come suo padre!

Eleni organizza una cenetta romantica per Leander nell’appartamento di quest’ultimo. Saalfeld, però, non si presenta, deludendola profondamente…

Helene non riesce a credere che suo marito sia morto ormai da tanti anni. Proprio questo incidente, la porta a rendersi conto di portare ancora la fede e ad interrogarsi se sia pronta a chiudere con il passato.

Noah inizia a lavorare insieme a Valentina, finendo per guardare la ragazza con occhi diversi…

Alexandra è furiosa con Christoph per il suo ricatto. Dopo aver fatto visita a Markus in carcere, però, la donna si rende conto che i timori del compagno non sono del tutto infondati. E così la donna propone al marito un accordo…

Ulrike Dremel – la donna che Erik deve sedurre – arriva finalmente a Bichleim. Non appena incontra Vogt, la nuova arrivata ne rimane affascinata…

Il nuovo ristorante all’aperto di Robert viene finalmente aperto ai clienti. La prima serata rischia però di venire rovinata da un imprevisto… fino a che non intervengono Valentina e Noah!

Eleni riscopre un vecchio hobby con l’aiuto dei Sonnichler.

Valentina è a pezzi a causa di una traumatica notte al pronto soccorso. Quando Robert vede come Michael consola la figlia, fraintende la situazione e perde la testa!

Su suggerimento di Noah, Alexandra trascorre una giornata spensierata insieme ai suoi figli. E, a sorpresa, Eleni invita Christoph ad unirsi a loro!

I Sonnbichler organizzano una serata “spagnola” per provare a riportare il sereno tra Carolin, Max e Vanessa.

Michael assicura a Robert di vedere in Valentina una figlia. Saalfeld, però, non gli crede e chiude la loro amicizia!

Shirin scopre la diagnosi di Helene e si sente terribilmente in colpa. Nel tentativo di rassicurarla, la Richter la invita a passare insieme un pomeriggio nell’area benessere dell’hotel. Proprio allora, però, la donna ha un altro attacco…

Alexandra racconta ad Eleni di essere stata a Formentera insieme al padre della ragazza. Quest’ultima scopre però che Markus non ha mai visitato l’isola spagnola e, poco dopo, nota che Christoph ha una calligrafia molto simile alla sua. A quel punto la Schwarzbach viene assalita da un terribile sospetto… Seguici su Instagram.