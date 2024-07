Tempesta d’amore: Christoph ricatta Alexandra! E ora? | Anticipazioni italiane

Non c’è nulla che Christoph Saalfeld (Dieter Bach) non farebbe per amore di Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer). O forse sarebbe meglio dire “quasi nulla”! Dopo aver fatto sacrifici incredibili per la compagna, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’albergatore metterà infatti in gioco la sua relazione in nome di un amore ancora più grande… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph vuole rivelarsi come padre di Eleni

Da quando ha ritrovato Alexandra, Christoph non ha avuto dubbi: è lei la donna della sua vita! Una convinzione che non ha fatto che rafforzarsi quando l’albergatore ha scoperto che la sua amata gli ha dato una figlia: Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff). Da quel momento in poi, però, Alexandra non è più stata la sua unica priorità…

Sempre più legato ad Eleni – nei cui confronti prova un sentimento paterno profondissimo – Saalfeld vive infatti ogni giorno tormentato dal desiderio di rivelarsi alla ragazza come suo genitore. Un sogno a cui fino ad ora ha rinunciato unicamente per amore di Alexandra. Quest’ultima teme infatti che la scoperta della verità sulle sue origini porterebbe Eleni ad allontanarsi ulteriormente da lei. Le cose, però, stanno per cambiare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph ricatta Alexandra

Il momento della svolta arriverà quando Alexandra deciderà di assumere la difesa di Markus (Timo Ben Schöfer). Una decisione legata ancora una volta al suo tornaconto personale: oltre a riavvicinarsi ai figli, la donna si metterebbe infatti al riparo dal ricatto dell’ex marito. Se quest’ultimo decidesse un giorno di smascherarla come falso avvocato, infatti, rischierebbe di vedere annullata la sua stessa sentenza!

Peccato solo che in tutto ciò la Schwarzbach non terrà conto delle esigenze di Christoph, che – come prevedibile – temerà la vendetta di Markus e, soprattutto, i tentativi del rivale di allontanarlo da Alexandra e, soprattutto, Eleni.

Sarà così che Saalfeld prenderà una decisione sconvolgente! Pur sapendo di mettere in pericolo la relazione con la donna che ama, ricatterà Alexandra: se quest'ultima farà scarcerare Markus, Christoph rivelerà ad Eleni di essere suo padre! Come reagirà la donna?