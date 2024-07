Tempesta d’amore, anticipazioni dal 22 al 26 luglio 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2024

Michael vorrebbe lottare per la sua amicizia con Robert. Quest’ultimo, invece, continua a ritenerlo responsabile per la situazione di Valentina e decide di denunciare il medico alla direzione della clinica in cui lavora!

Eleni è sconvolta dalla scoperta che Christoph è suo padre. Temendo di perdere la sua famiglia, la ragazza implora Alexandra di non dire nulla all’uomo della loro conversazione. Quando poco dopo si trova di fronte a Saalfeld, però, la ragazza fatica a controllarsi.

Ulrike si presenta elegantissima all’appuntamento con Erik. Durante la serata, però, la donna dice chiaramente di essere profondamente legata al marito.

Dopo la denuncia di Robert, la direzione della clinica sospende Michael dalla sua posizione, in quanto il medico è accusato di aver iniziato una relazione con una sottoposta!

Alexandra racconta ad Eleni tutta la sua storia e la sofferenza per la separazione da Christoph. Il suo racconto colpisce a tal punto la ragazza da portarla a riappacificarsi con la madre. Al contempo, però, Eleni sviluppa un profondo astio nei confronti di Saalfeld…

Convinto di non avere chance con Ulrike, Erik decide di rinunciare al suo piano. Ben presto, però, risulta chiaro che l’alternativa per l’uomo è mettersi nelle mani di Krüger! E così Yvonne decide di aiutarlo a conquistare Ulrike…

Valentina è sconvolta per la sospensione di Michael, specialmente quando scopre che è Robert il responsabile!

Vanessa ascolta Max suonare la loro canzone: rapita da quelle note romantiche, si lascia andare ad un bacio col suo ex!

Christoph prova ad avvicinarsi ad Eleni, che però lo respinge bruscamente, finendo per tradirsi. A quel punto Saalfeld capisce che la ragazza sa del loro legame di sangue!

Sconvolta dal suo bacio con Max, Vanessa prende immediatamente le distanze e ribadisce di essere felice con Carolin. Poco dopo, però, confessa a quest’ultima di provare ancora dei sentimenti per il suo ex…

Valentina rivela a Michael che è stato Robert a denunciarlo. Furioso, il medico affronta l’albergatore e tra i due scoppia un violento litigio. A quel punto Werner decide di intervenire…

Grazie al supporto legale di Alexandra, Markus viene rilasciato con la condizionale e può dunque tornare a casa. Christoph non nasconde la propria preoccupazione…

Carolin resta profondamente ferita dalla confessione di Vanessa e si sfoga con Michael, in cui trova un amico sincero. Proprio in quel momento, però, arriva Vanessa ed assiste ad un abbraccio fraintendibile tra i due…

Robert e Michael riescono finalmente a riconciliarsi e anche la direzione dell’ospedale decide di reintegrare il medico. Valentina, però, è al centro dei gossip da parte dei colleghi. Vedendola soffrire, Noah le fa una proposta inaspettata…

I timori di Christoph sembrano confermati: nonostante la promessa fatta, Markus non sembra intenzionato a lasciare Bichlheim…

Werner vorrebbe trascorrere più tempo insieme a Leander e inizia ad essere geloso del rapporto tra quest’ultimo ed Alfons…

Eleni – ancora sconvolta dalla rivelazione sulle sue origini – cerca la vicinanza di Markus, accettando addirittura di tornare a lavorare nell'azienda di famiglia! La ragazza decide inoltre di presentare ufficialmente Leander al padre…