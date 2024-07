Tempesta d’amore, anticipazioni dal 29 luglio al 2 agosto 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2024

Eleni è disposta a tornare a lavorare nell’azienda di famiglia ad una condizione: Markus deve fare un passo verso Noah! L’uomo accetta e inizialmente sembra riuscire a riavvicinarsi al figlio. La situazione, però, degenera velocemente…

Yvonne prova a convincere Ulrike del fatto che Erik sia un uomo straordinario. Peccato solo che le sue parole ottengono il risultato opposto da quello sperato: invece che accettare la corte di Vogt, la Dremel vuole spingere quest’ultimo tra le braccia della Klee!

Werner si rende conto che Leander trascorre parecchio tempo insieme ad Alfons e si ingelosisce…

Alexandra prepara i documenti per la separazione da Markus, che sembra pronto a cederle tutte le azioni del Fürstenhof e accogliere ogni sua richiesta.

Ulrike invita Erik a passare una notte romantica in baita. Peccato solo che la Dremel abbia preparato il nido romantico per Vogt e Yvonne!

Eleni e Noah soffrono per la loro discussione, ma non sembrano riuscire a riconciliarsi.

Sempre più geloso del rapporto tra Leander e Alfons, Werner cambia i turni di lavoro di quest’ultimo per costringerlo ad annullare un’escursione col nipote…

Erik prova nuovamente a far colpo su Ulrike sfoggiando le sue conoscenze di ornitologia. Purtroppo, però, l’escursione finisce con una corsa in ospedale…

Vroni – la più giovane dei figli di Alexandra e Markus – arriva al Fürstenhof! Per non turbare la ragazza, tutti gli Schwarzbach fingono che la loro famiglia sia in perfetta armonia…

Dopo l’incidente di Erik, Ulrike si prende amorevolmente cura dell’uomo ed i due sembrano finalmente avvicinarsi…

Mentre Markus e Alexandra pensano a come comunicare a Vroni la loro decisione di separarsi, la ragazza parte per un’escursione con Valentina… con un tragico epilogo!

Mentre Max, Vanessa e Carolin cercano una casa per la loro famiglia allargata, Helene è a pezzi. La donna ha infatti scoperto che André intende trasferirsi in Sudafrica per aprirvi un ristorante.

Hildegard prova a mediare tra Werner e Alfons, ma senza successo.

Erik prova a far colpo su Ulrike portando quest’ultima al campo di golf del Fürstenhof. Ancora una volta, però, l’uomo finisce per mettersi nei guai…

Eleni è felice per la ritrovata pace familiare. Proprio allora, però, la ragazza scopre che la sorella Vroni ha avuto un gravissimo incidente ed è ricoverata in ospedale!