Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 15 luglio 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 15 luglio 2024

Michael spiega a Helene che i suoi vuoti di memoria andranno via spontaneamente, essendo stati provocati dall'avvelenamento da monossido di carbonio. Helene è molto sollevata, ma non tutto sembra ancora risolto: quando André le prepara la cena, infatti, lei improvvisamente gli chiede dove sia il marito. Alexandra convince Markus a farsi difendere da lei in tribunale, ma Christoph non è affatto d'accordo. In seguito, l'uomo scopre che Eleni non riesce a pagare l'affitto e le propone di aiutarla, ma lei rifiuta. Quando lei gli chiede perché è sempre così gentile, Christoph le risponde che lo fa perché la considera meritevole della sua stima. Una volta rimasto da solo, Christoph prende una decisione e fa capire ad Alexandra che, se Markus uscirà dal carcere e inizierà a intromettersi nel loro rapporto, lui dirà ad Eleni che è suo padre.