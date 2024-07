Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 17 luglio 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 17 luglio 2024

Noah ammette a Max di essersi invaghito di Valentina. Va molto bene l'evento di lancio lancio della cucina naturale di Robert. Eleni decide di riprendere l'hobby della ceramica, visto che l mercatino di beneficenza è ormai vicino. Ulrike Dremel giunge al Fürstenhof e dunque, così come concordato, Erik mette in opera il suo piano di seduzione. Yvonne ed Erik entrano di nascosto in una camera dell'albergo, dove però vengono scoperti da Andrè…